Microsoft призналась о серьезной проблеме у Windows 10
У Windows 10 могут внезапно отключиться подключенные устройства
На днях компания Microsoft официально признала существование одной проблемы, которая существует почти во всех версиях Windows 10 и до сих пор не исправлена. Об этом сообщает официальный блог корпорации.
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Пользователи Windows 10 с версиями 1909, 1903, 1809, 1803 и 1709, которые активировали режим "Быстрый запуск" поголовно сталкиваются с этим багом. Речь идет о проблеме с подключением внешних устройств через порт Thunderbolt, таких как клавиатуры, мыши, и прочей подобной периферии.
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Те, кто столкнулся с данной проблемой, утверждают, что подключенное через Thunderbolt устройсто внезапно отключается, хотя оно присутствует в Диспетчере устройств и отображается там. Переподключение не помогает. Вместо этого Microsoft рекомендует просто перезагружать компьютер.
Учитывая, что порт Thunderbolt есть не у всех устройств под Windows 10, а лишь у 5% пользователей, то проблема не носит массовый характер. Microsoft даже не реализовала его поддержку в фирменной линейке устройств Surface.
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Напомним, что ранее обновление для Windows 10 сломало важную функцию. В то же время Windows 10 начал получать ноябрьское обновление 1909 с новыми функциями.
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