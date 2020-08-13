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Microsoft "проговорилась" о дате запуска Xbox Series X

Сегодня, 10:45

Microsoft Xbox Series X поступит в продажу 6 ноября 2020 года

С момента анонса игровых приставок Xbox Series X от Microsoft и Sony PlayStation 5, никто из производителей не озвучивал ни даты начала продаж, ни цены своего продукта. В итоге после полугодового молчания первой шаг сделала Microsoft, объявившая о старте продаж своей мощной игровой приставки нового поколения, который намечен на ноябрь 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте Xbox.

Однако в заявлении не была указана точная дата запуска – озвучен только месяц, без привязки к конкретному дню. Пользователи предположили, что она намечена на конец ноября, как раз ближе к рождественским праздникам и знаменитой "Черной пятнице", что логично. Также предыдущие модели Xbox стартовали приблизительно в этот "традиционный" период.

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В то же время в руки журналистам издания The Verge попал геймпад для Xbox Series X. Кроме рассекреченного внешнего вида и дизайна, были обнаружены два неожиданных факта, которые ранее не озвучивались. Первый – на коробке было упоминание младшей модели Xbox нового поколения — Series S, который известен под кодовым названием Lockhart, но официально не был представлен. Второй факт – дата. На коробке указано, что ее "нельзя раскрывать до 6 ноября 2020 года", что явно намекает на точную дату начала продаж.

Стоит напомнить, как Microsoft запускала предыдущие свои игровые консоли. Предварительные заказы на Xbox One стартовали 10 июня 2013 года, а запуск консоли состоялся 22 ноября 2013 года. Xbox 360 был доступен для предварительного заказа в августе 2005 года, а поступил в продажу 22 ноября того же года. Наконец, оригинальный Xbox был выпущен 15 ноября 2001 года. Таким образом, дата 6 ноября выглядит правдоподобно.

The Verge считает, что более дешевую модель игровой приставки представят публике 20 августа 2020 года на очередном онлайновом мероприятии от Microsoft. Официального подтверждения по выпуску второй приставки нет. Если геймпад действительно подлинный, это означает что компания как минимум планировала выпустить бюджетную версию приставки. Тем не менее слухи выглядят логичными, если посмотреть на Xbox One — в этой серии тоже есть младшая Xbox One S.

Ожидается, что "младший" Xbox Series S получит 7,5 Гбайт ОЗУ и процессор от старшей модели. Предположительно, это обеспечит производительность на уровне 4 терафлопс, что немногим мощнее текущего Xbox One X.

Напомним, что ранее Microsoft нанесла решающий удар в битве игровых приставок 2020. В то же время Microsoft прекратила выпуск старых игровых приставок.

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Источник: The Verge
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