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Microsoft разрешит удалять вшитые программы у Windows 10

В майском обновлении Windows 10 20H1 Microsoft разрешит удалять WordPad, Paint и Блокнот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:19
Блокнот и Paint нельзя было удалить из Windows c 1985 года
Блокнот и Paint нельзя было удалить из Windows c 1985 года
Фото: Pexels

На протяжении десятилетий вместе с Windows поставляется базовый набор программ, которые были неотъемлемой частью операционной системы: "Блокнот", графический редактор Paint и расширенный текстовый редактор WordPad. Несмотря на их относительную пользу, их никогда нельзя было удалить из операционной системы. Но в следующем обновлении это правило изменится.

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Блокнот и Paint появились в Windows начиная с версии 1.0, выпущенной в 1985 году. WordPad поставлялся с 1995 года с момента запуска Windows 95. Впервые за много лет в свежей тестовой сборке Windows 10 Insider Build 19551 Microsoft сделала эти программы опциональными – их можно удалять с помощью панели управления "Дополнительные функции".

Популярные программы Windows 10 могут пойти "под нож"
Популярные программы Windows 10 могут пойти "под нож"
Фото: Windowslatest

Согласно Windows Latest, Paint и WordPad станут дополнительными функциями в сборке Windows 10 20H1, также известной как "версия 2004", которая ожидается в апреле или мае 2020 года.

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Если пользователь решится удалить Notepad, Paint и WordPad, потребуется перезагрузка системы, после чего приложения будут стерты и будут отсутствовать в меню "Пуск". Хотя три программы в сумме занимают менее 20 МБ. Вероятно, добавление такой возможности связано с упрощением установки таких альтернатив, как NotePad2, NotePad++ и Paint.NET, которые обладают более широкими возможностями и являются бесплатными.

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Источник: Windowslatest
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