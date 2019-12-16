Microsoft сделает использование Windows 7 невыносимым в 2020 году

Microsoft удаляет антивирусы из Windows 7 и покажет полноэкранные уведомления с "запугиванием"

Microsoft не рекомендует использовать Windows 7 после 15 января 2020 года Фото: Unsplash

Весь 2019 год Microsoft предупреждала пользователей Windows 7 о том, что поддержка операционной системы будет прекращена после 14 января 2020 года. Чтобы сильнее замотивировать пользователей как можно быстрее переходить на новые версии, Microsoft придумала два новых способа: настойчивые всплывающие уведомления и прекращение поддержки антивируса Microsoft Security Essentials.

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Начиная с 15 января 2020 года пользователям Windows 7 будут показываться полноэкранные уведомления о том, что поддержка операционной системы уже закончилась и пора переходить на более новые версии, например, на Windows 8.1 или Windows 10. Появление подобных предупреждений уже внедрено вместе с ежемесячным накопительным обновлением KB4530734, которое вышло 10 декабря 2019 года. Именно этот патч настроит Windows 7 таким образом, что сделает использование операционной системы "невыносимым".

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Полноэкранное предупреждение от 15 января будет часто напоминать пользователям, что их компьютер отныне уязвим для вирусов и вредоносных программ из-за отсутствия обновлений безопасности, программного обеспечения и технической поддержки. Уведомление будет гласить, что "Microsoft настоятельно рекомендует использовать Windows 10 для получения новейших функций безопасности и защиты от вредоносного программного обеспечения".

У тех, кто увидит полноэкранное предупреждение, будет три варианта закрыть его: "напомнить позже", "узнать больше" или "не напоминать". Даже если пользователи нажмут кнопку "Больше не напоминать", назойливые предупреждения все равно будут появляться.

Второй ложкой дегтя от Microsoft станет прекращение поддержки бесплатного антивируса Microsoft Security Essentials, который прекратит получать обновления 14 января 2020 года. В официальном сообщении говорится о том, что срок поддержки фирменного антивирусного решения совпадает с продолжительностью жизненного цикла операционной системы. Таким образом в Microsoft продолжают стимулировать пользователей к переходу на Windows 10, которая также поставляется с фирменным антивирусным решением Windows Defender.

Прекращение поддержки антивируса не означает, что пользователи будут быстрее переходить на Windows 10. Многие пользуются антивирусным ПО сторонних разработчиков, поэтому они даже не заметят, если Microsoft Security Essentials перестанет получать обновления.

Несмотря на то, что официальная поддержка Windows 7 прекратится в следующем месяце, количество устройств под управлением данной платформы все еще огромное количество. Доля Windows 7 на мировом рынке составляет порядка 25%. Поэтому достаточно велика вероятность того, что даже после завершения поддержки Windows 7 будет активно использоваться. Также прекращение поддержки не означает, что операционная система не будет работать. После этой даты использование "семерки" будет связано с повышенным риском получить проблемы с безопасностью.

Напомним, что ранее Microsoft продлила поддержку Windows 7 еще на 11 месяцев. Также Windows 7 можно будет "оживить" платными патчами – Microsoft назвал цену.

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