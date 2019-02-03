Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Microsoft сделает ошибки в Windows 10 понятнее

Компания решила улучшить сообщения об ошибках при установке операционной системы

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:23
Windows 10 будет точно сообщать причину возникновения неполадки Фото: PhotoLab
Windows 10 будет точно сообщать причину возникновения неполадки
Фото: PhotoLab

Пользователи Windows 10 привыкли к сообщениям об ошибках, но они, как правило, малоинформативны и не демонстрируют никакой полезной информации – расшифровку приходится искать в Google. В итоге, на нахождение решения уходят часы, а сама проблема исправляется буквально за минуты.

Microsoft решила исправить эту печальную ситуацию. Как сообщает TechSpot, ссылаясь на ресурс WinFuture, компания выпустит улучшенную версию своих сообщений об ошибках, которые могут появиться при установке Windows 10 уже апрельском обновлении.

Как видно на изображении выше, система установки Windows 10 будет точно сообщать причину возникновения неполадки, с чем она связана и даст вам четкие указания по ее решению.

Например, если вы переходите на Windows 10 с Windows 8.1 или Windows 7, и у пользователя будут определенные приложения, несовместимые с новой операционной системой, программа установки вежливо сообщит, что это за приложения, и предложит их удалить во избежание проблем в дальнейшем. В некоторых случаях будет присутствовать кнопка "Удалить" прямо в окне установки.

Читайте также
Microsoft просит у пользователей советов по улучшению Windows 10

Если проблема не может быть решена простым удалением программы, программа установки Windows 10 предложит кнопку "Подробнее", которая приведет непосредственно к соответствующему разделу базы знаний Microsoft.

Конечно, простое улучшение качества ошибок установки Windows 10 решает только одну небольшую часть гораздо более серьезной проблемы – страшные синие "экраны смерти". Тем не менее, это еще один шаг в правильном направлении для Microsoft.

Как мошенники попадают в ваш компьютер:

Напомним, что ранее была найдена причина провала Windows 10. В свою очередь в 2019 году Windows 7 доживает последние дни.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Windows 10 плохо продается – найдена причина Игровые приставки Microsoft массово "умирают" Шпион в кармане: в iPhone нашли подлую ошибку Microsoft уберет "позорный" элемент в Windows 10
ошибка microsoft windows программы операционная система
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
"Беременная тройней от Киркорова" скончалась после ток-шоу
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов

Популярные статьи

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:55Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

1 февраляFun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

1 февраляСтиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

1 февраляFun

1 февраля: какой сегодня праздник и почему нежелательно работать в этот день

1 февраляТехно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

1 февраляСтиль

Вера Брежнева показала, как дурачится на Мальдивах

1 февраляПсихология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

Новости партнеров

Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина