Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Microsoft удалит множество старых приложений в Windows 10, чтобы сделать ее легче

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:07
Windows 10 станет "легче"
Windows 10 станет "легче"
Фото: Unsplash

Microsoft старается добавлять в Windows 10 новые функции с каждым новым обновлением. Однако в 2020 году компания собирается серьезно "порезать" операционную систему, убрав из нее неиспользуемые или невостребованные функции. Произойдет это в 2020 году с майским обновлением под номером "2003".

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

Пожалуй, самая заметная функция, которая давно заброшена, — это приложение People ("Люди"). Почти все пользователи Windows 10 даже не догадываются о ее существовании – ее можно найти в правой части панели задач. Ее значок с изображением двух человек уже давно игнорируется всеми.

Читайте также:
Microsoft выпустила бесполезное обновление для Windows 10

Приложение People представляет собой список всех ваших контактов из разных учетных записей и позволяет вам искать контакты, а затем связываться с ними по электронной почте, через телефон или Skype. Звучит удобно, но по факту приложением не пользуются с самого выхода Windows 10. В итоге Microsoft недавно объявила о том, что "People больше не разрабатывается и будет удалено в последующих обновлениях".

Приложением People практически никто не пользуется в Windows 10
Приложением People практически никто не пользуется в Windows 10
Фото: Сегодня

Следующим претендентом на удаление является голосовой помощник Cortana. Правда, об удалении из Windows 10 пока речь не идет, но поддержка ее мобильной версии будет прекращена 31 января 2020 года на территории Великобритании, Канады, Германии, Китая, Австралии, Мексики, Испании и Индии.

Мобильная версия Cortana будет упразднена 31 января 2020 года
Мобильная версия Cortana будет упразднена 31 января 2020 года
Фото: Windows Central

Однако это тревожный звонок – если Microsoft ничего не предпримет, как улучшить ее функциональность, вскоре разработка цифрового помощника будет прекращена. Даже генеральный директор Microsoft Сатья Наделла признал в этом году, что компания больше не рассматривает Cortana как конкурента Google Assistant или Amazon Alexa.

Что еще удалят?

Список непопулярных приложений и функций от Microsoft довольно длинный, намекая на то, что Microsoft становится безжалостной и не желает тратить ресурсы на поддержку невостребованных приложений и функций. За годы существования Windows 10 обросла множеством возможностей, большинство из которых просто занимают место. Ниже будет приведет список из функций и приложений, которые вскоре получат "смертный приговор".

Читайте также:
Microsoft запретила удалять Windows 10

  • Windows To Go. Это компонент для Windows 10 Enterprise, который позволял операционной системе загружаться с USB-флешек или внешних накопителей. Функция была отбракована, главным образом из-за необходимости использования определенного типа USB, которые больше не популярны.
  • OneSync. Приложение для синхронизации данных из Почты, Календаря и People. Забракована Microsoft.
  • Приложение Print 3D также будет закрыто.
  • Snipping Tool. Удивительно, как мало людей пользуется этим удобным инструментом для создания скриншотов, но Microsoft его больше не поддерживает.
  • Вместе со Snipping Tool будет удален его более удобный аналог Snip & Sketch.

Подрезка Windows 10 и удаление неиспользуемых функций и приложений – это, в конце концов, хороший шаг со стороны Microsoft, поскольку он не дает операционной системе быть слишком раздутой и позволит сэкономить место на накопителе компьютера или ноутбука, а освободившиеся ресурсы бросить на разработку новых или более приоритетных задач.

Читайте также:
Windows 7 будет жить: Microsoft продлила поддержку на 11 месяцев

Напомним, что Google будет напоминать о "конце жизни" ноутбуков. Также недавно выяснился интересный факт: "напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi услышала фанатов: MIUI 11 станет еще удобнее Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео "Я облажался": Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone Microsoft дарит пользователям Windows 10 бесплатный Office
программа Microsoft приложение операционная система windows 10
Источник: TechRadar
Реклама

Новости партнеров

Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Тают во рту: пышные пончики с заварным кремом
Тают во рту: пышные пончики с заварным кремом

Популярные статьи

Вчера, 12:32Fun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

Вчера, 11:32Fun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

Вчера, 10:34Fun

День студента 2019 в Украине: история праздника

Вчера, 08:58Fun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 06:15Психология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

16 ноябряFun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 ноябряТехно

Экономим на трубке: ТОП-5 бюджетных смартфонов осени

15 ноябряШоу-бизнес

Смело! Даша Астафьева устроила соблазнительную фотосессию

15 ноябряFun

15 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

15 ноябряFun

Похудела на 50 кг: преображение актрисы повергло сеть в шок

15 ноябряEvents

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

15 ноябряШоу-бизнес

"Я в гневе": Ирину Билык жестко подставили

15 ноябряTravel

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

15 ноябряFun

Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красоты

15 ноябряTravel

Как правильно собрать ручную кладь: все, о чем нужно помнить

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Названы продукты, провоцирующие головную боль