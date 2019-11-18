Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Microsoft удалит множество старых приложений в Windows 10, чтобы сделать ее легче

Windows 10 станет "легче" Фото: Unsplash

Microsoft старается добавлять в Windows 10 новые функции с каждым новым обновлением. Однако в 2020 году компания собирается серьезно "порезать" операционную систему, убрав из нее неиспользуемые или невостребованные функции. Произойдет это в 2020 году с майским обновлением под номером "2003".

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Пожалуй, самая заметная функция, которая давно заброшена, — это приложение People ("Люди"). Почти все пользователи Windows 10 даже не догадываются о ее существовании – ее можно найти в правой части панели задач. Ее значок с изображением двух человек уже давно игнорируется всеми.

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Приложение People представляет собой список всех ваших контактов из разных учетных записей и позволяет вам искать контакты, а затем связываться с ними по электронной почте, через телефон или Skype. Звучит удобно, но по факту приложением не пользуются с самого выхода Windows 10. В итоге Microsoft недавно объявила о том, что "People больше не разрабатывается и будет удалено в последующих обновлениях".

Приложением People практически никто не пользуется в Windows 10 Фото: Сегодня

Следующим претендентом на удаление является голосовой помощник Cortana. Правда, об удалении из Windows 10 пока речь не идет, но поддержка ее мобильной версии будет прекращена 31 января 2020 года на территории Великобритании, Канады, Германии, Китая, Австралии, Мексики, Испании и Индии.

Мобильная версия Cortana будет упразднена 31 января 2020 года Фото: Windows Central

Однако это тревожный звонок – если Microsoft ничего не предпримет, как улучшить ее функциональность, вскоре разработка цифрового помощника будет прекращена. Даже генеральный директор Microsoft Сатья Наделла признал в этом году, что компания больше не рассматривает Cortana как конкурента Google Assistant или Amazon Alexa.

Что еще удалят?

Список непопулярных приложений и функций от Microsoft довольно длинный, намекая на то, что Microsoft становится безжалостной и не желает тратить ресурсы на поддержку невостребованных приложений и функций. За годы существования Windows 10 обросла множеством возможностей, большинство из которых просто занимают место. Ниже будет приведет список из функций и приложений, которые вскоре получат "смертный приговор".

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Windows To Go. Это компонент для Windows 10 Enterprise, который позволял операционной системе загружаться с USB-флешек или внешних накопителей. Функция была отбракована, главным образом из-за необходимости использования определенного типа USB, которые больше не популярны.

OneSync. Приложение для синхронизации данных из Почты, Календаря и People. Забракована Microsoft.

Приложение Print 3D также будет закрыто.

Snipping Tool. Удивительно, как мало людей пользуется этим удобным инструментом для создания скриншотов, но Microsoft его больше не поддерживает.

Вместе со Snipping Tool будет удален его более удобный аналог Snip & Sketch.

Подрезка Windows 10 и удаление неиспользуемых функций и приложений – это, в конце концов, хороший шаг со стороны Microsoft, поскольку он не дает операционной системе быть слишком раздутой и позволит сэкономить место на накопителе компьютера или ноутбука, а освободившиеся ресурсы бросить на разработку новых или более приоритетных задач.

Напомним, что Google будет напоминать о "конце жизни" ноутбуков. Также недавно выяснился интересный факт: "напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10.

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