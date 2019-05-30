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Microsoft тайно разрабатывает "Windows мечты"

Компания Microsoft мечтает создать операционную систему с беспроблемными обновлениями

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Microsoft планирует создать облачную операционную систему, похожую на Chrome OS
Microsoft планирует создать облачную операционную систему, похожую на Chrome OS
Фото: Digital Trends

На тайбэйской международной выставке компьютерных технологий Computex компания Microsoft выступила с докладом, в котором заявила, что собирается адаптироваться к новым типам устройств с использованием новой операционной системы. По мере того, как отрасль продолжает внедрять инновации в версиях для традиционных компьютеров и ноутбуков, Microsoft выразила надежду адаптироваться к потребителям и развиваться вместе с производителями.

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"Современные компьютеры и инновационные устройства, которые экосистема будет продолжать создавать и выводить в будущем на мировой рынок, требуют современной операционной системы", – заявил корпоративный вице-президент по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер.

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Правда, Паркер не уточнил, какой будет эта новая операционная система: следующая версия Windows или продуктом, выпущенным отдельно с совершенной иной архитектурой. Зато вице-президент уточнил важную деталь: "Microsoft мечтает, чтобы ее следующая ОС обновлялась в фоне таким образом, чтобы не мешать пользователю продолжать работать".

"В современной операционной системе обновления должны выполняются в фоновом режиме незаметно для пользователей любых устройств. Сам процесс обновления должен быть детерминированным, надежным и мгновенным, без перерывов!" – уточнил Паркер.

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Беспрепятственные обновления, которые описывает Паркер, далеки от того, что Windows предлагает сейчас. Процесс установки патчей для Microsoft является настоящей головной болью: они требуют многократных перезагрузок, в результате чего пользователи часто их откладывают, а то и вовсе отключают, подвергая свой компьютер опасности.

По мнению вице-президента, Microsoft видит операционную систему будущего постоянно подключенной к интернету через WiFi, LTE или 5G. При этом все устройства пользователя будут знать друг друга и будут синхронизированы между собой. Похоже, что Microsoft планирует использовать облачную систему, похожую на Chrome OS, но использующую собственную платформу Azure IoT.

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Некоторые из представленных концепций Ника Паркера звучат, как дальновидные видения Microsoft, поскольку он не назвал абсолютно никаких сроков выпуска подобной ОС. Следующее крупное обновление Windows (19H2) должно быть в октябре 2019 года. Microsoft также заявила, что есть еще одна итерация, которая сейчас тестируется для выпуска в 2020 году (20H1), но в их спецификациях нигде не указаны фоновые обновления. Похоже, что "Windows мечты" появится очень нескоро.

Напомним, что ранее Microsoft изъяла продукцию Huawei из продажи и отказалась лицензировать Windows для нее. А недавно после майского обновления Windows 10 лишилась полезных функций.

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Источник: TechSpot
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