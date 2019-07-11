Microsoft "убила" игры для Windows XP и Windows 7

Будут "убиты" шесть стандартных онлайн-игр, включая червы, нарды и шахматы

С 31 июля 2019 года эти игры перестанут работать на Windows ME и Windows XP Фото: TechSpot

Корпорация Microsoft официально заявила о закрытии проекта по поддержке классических интернет-игр, входивших в стандартный набор вместе с устаревшими Windows XP, Windows ME и Windows 7.

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"Игроки Microsoft Internet Games, мы с тяжелым сердцем приняли трудное решение о том, что следующие игры не будут больше поддерживаться", – заявили в Microsoft в официальном блоге компании.

Будут закрыты шесть стандартных онлайн-игр, включая червы, нарды и шахматы. С 31 июля 2019 года эти игры перестанут работать на Windows ME и Windows XP, в тот же день эти службы прекратят свою работу. В Windows 7 они задержатся до 22 января 2020 года, через неделю после прекращения поддержки самой операционной системы.

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Прилагаем весь список игр, которые пошли "под нож":

Internet Backgammon (XP/ME, 7);

Internet Checkers (XP/ME, 7);

Internet Spades (XP/ME, 7);

Internet Hearts (XP/ME);

Internet Reversi (XP/ME);

MSN Go (7).

"Мы по-прежнему стремимся обеспечить увлекательные и восхитительные игровые возможности. Мы надеемся, что вы поедете с нами в это путешествие и присоединитесь к сообществу любых других казуальных игр Microsoft", – прокомментировали в Microsoft.

Напомним, что ранее игроки нашли способ получить игры бесплатно в Steam. А на прошлой неделе были найдены доказательства, что Red Dead Redemption 2 выпустят на компьютере.

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