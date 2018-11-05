Microsoft удалит в Windows 10 старую функцию

Интерфейс старого микшера громкости будет заменен новым вариантом

Старая опция будет просто скрыта. Фото: Wccftech

Microsoft готовит обновление Windows 10, которое не только принесет новые функции, но и удалит опцию, которые тянутся еще со времен Windows XP. Речь идет об устаревшем микшером громкости.

Те, кто пользуется пробными версиями Windows 10, в сборке 19H1 Build 18272 нажав на опцию "Открыть микшер громкости" в контекстном меню звука, можно заметить измененную страницу настроек микшера громкости, похожую на современное меню настроек.

Новый мишкер громкости в Windows 10 Фото: Windows Central

Важно отметить, что настройки звука всегда включали современный микшер громкости, но опция "Открыть микшер громкости", которая расположена на Панели задач, запускала опцию со старым интерфейсом. С Windows 10 19H1 ярлык старого микшера громкости будет заменен новым вариантом.

Если вы хотите получить доступ к новому микшеру громкости, то это можно сделать в Настройки → Система → Звук → Другие параметры звука. Также останется способ получить доступ к устаревшему варианту, введя "SndVol.exe" в поле поиска Windows.

Старый мишкер громкости, который будет просто скрыт Фото: windowslatest.com

Из нововведений билда 19H1, то Microsoft добавила новую функцию, которая позволяет пользователям открепить группу в меню Пуск.

Напомним, что ранее Microsoft разрешили удалить предустановленные приложения Windows 10. Рекомендуем также почитать о скандале с опасной ошибкой в October Update 2018, приводившей к удалению всех личных файлов на диске.