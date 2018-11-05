Microsoft удалит в Windows 10 старую функцию
Интерфейс старого микшера громкости будет заменен новым вариантом
Microsoft готовит обновление Windows 10, которое не только принесет новые функции, но и удалит опцию, которые тянутся еще со времен Windows XP. Речь идет об устаревшем микшером громкости.
Те, кто пользуется пробными версиями Windows 10, в сборке 19H1 Build 18272 нажав на опцию "Открыть микшер громкости" в контекстном меню звука, можно заметить измененную страницу настроек микшера громкости, похожую на современное меню настроек.
Важно отметить, что настройки звука всегда включали современный микшер громкости, но опция "Открыть микшер громкости", которая расположена на Панели задач, запускала опцию со старым интерфейсом. С Windows 10 19H1 ярлык старого микшера громкости будет заменен новым вариантом.
Если вы хотите получить доступ к новому микшеру громкости, то это можно сделать в Настройки → Система → Звук → Другие параметры звука. Также останется способ получить доступ к устаревшему варианту, введя "SndVol.exe" в поле поиска Windows.
Из нововведений билда 19H1, то Microsoft добавила новую функцию, которая позволяет пользователям открепить группу в меню Пуск.
Напомним, что ранее Microsoft разрешили удалить предустановленные приложения Windows 10. Рекомендуем также почитать о скандале с опасной ошибкой в October Update 2018, приводившей к удалению всех личных файлов на диске.