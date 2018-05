Microsoft улучшил Windows 10: обзор масштабного обновления

Microsoft выпустили Spring Creators Update с удобными решениями из macOS

Windows 10 получила громадное апрельское обновление. Фото: depositphotos.com

В мае на компьютеры пользователей Windows 10 по всему миру начало "прилетать" апрельское обновление, получившее название Spring Creators Update.

Не секрет, что Microsoft старается подражать Apple в политике ежегодных обновлений и добавления удобных опций, которые заимствует у macOS. В свежей версии подобных решений оказалось настолько много, что некоторые пользователи в сети начали называть Windows 10 копией операционной системы от Apple.

Я получил свежую версию Windows 10 April Update 2018 и готов поделиться своими впечатлениями о новой версии операционной системы от Microsoft.

Установка

Обновление до Windows 10 Spring Creators Update версии 1803 у меня прошло удачно без изъянов.

Однако в сети часто встречаются пострадавшие от инсталляции апдейта. Существуют проблемы с появлением ошибок видеодрайвера, BSOD'ы, постоянная загрузка жесткого диска на 100%, а также циклическая перезагрузка.

В последнем случае Microsoft проблему признала: циклическая перезагрузка после установки апдейта связана с несовместимостью драйвера твердотельных накопителей от Intel, и рекомендует откатиться до предыдущей версии, пока не будет найдено решение.

Также изменилась политика создания локальной учетной записи с правами администратора – требует заполнить обязательные поля с контрольными вопросами, как у macOS.

Настройки

Само меню настроек было переработано и стало более компактным, по сравнению со старой версией. Ощущение, что повысилось количество DPI, поскольку текст стал меньше, а на экранах с большим разрешением текст оказался очень мелким.

Меню настроек Spring Creators Update (2018) Меню настроек прошлогодней версии Fall Creators Update (2017) 1/2

Также добавилось много свободного места – вероятно в будущем некоторые опции будут вынесены на главное меню настроек для быстрого доступа.

Добавлены полупрозрачные окна

Левая часть окна настроек со списком получилась более темной с эффектом полупрозрачности, чтобы дополнительно выделить зоны опций и выборки.

Хроника

Первое, что заметит пользователь после установки Spring Creators Update – переделанное меню программ, вызываемое по Win+Tab. В предыдущих версиях Windows 10 и комбинация клавиш Win+Tab вызывала меню открытых окон и рабочих столов. Теперь это меню получило название "Хроника" и отображает историю посещенных сайтов в Edge и Chrome, открытых файлов (документы, видео, аудио), и запущенных программ из Windows Store за последний месяц.

Расширенные настройки звука

В Windows 10 Spring Creators Update были добавлены расширенные настройки аудио. Если раньше настройки звука были ограничены лишь ползунком и настройкой вывода, то в новом обновлении добавлены преднастройки уровня звука для каждой отдельной программы или вкладки в браузере.

Находится эта опция здесь: "Пуск" -> "Параметры" -> "Система" -> "Звук" -> "Параметры устройств и громкости приложений".

К примеру, если запустить несколько вкладок YouTube, где воспроизводятся разные видео или аудио, то в "Параметрах устройств и громкости приложений" можно настроить их уровень громкости индивидуально для каждого.

Графика

В настройки дисплея добавлен отдельный пункт "Настройки графики", где ресурсоемким приложениям можно назначать конкретный видеоускоритель. Удобная опция, если в компьютере или ноутбуке используется встроенная и дискретная видеокарта.

Здесь можно вручную выбрать приложения, которые принудительно будут запускаться от встроенной либо от дискретной графики.

Автозагрузка

Наконец-то опция автозагрузка вынесена отдельным пунктом настроек. Ранее до нее можно было добраться через "Диспетчер задач", где ее разместили в отдельную вкладку, а до этого лишь отдельной командой, известной лишь продвинутым пользователям или системным администраторам.

Теперь к автозагрузке добраться очень просто: "Параметры" -> "Приложения" -> "Автозагрузка". Эта небольшая опция отныне позволит легко контролировать программы, которые автоматически добавляются в автозагрузку и иногда мешают нормальному запуску Windows – их можно просто отключить.

Фокусировка внимания

Вместе с 10 Spring Creators Update добавлена полезная, но не совсем очевидная по названию функция "Фокусировка внимания". Даная функция позволяет отключать надоедливые оповещения от отдельных программ, чтобы сфокусироваться на рабочем процессе.

Находится она здесь: "Параметры" -> "Система" -> "Фокусировка внимания":

Здесь можно задать время, в которое оповещения не будут отвлекать, либо во время работы или запуска видеоигр.

Near Share

С новым патчем у Windows 10 появилась удобная функция быстрой передачи файлов – "Обмен с устройствами поблизости", в английском варианте Near Share. Работает Near Share только по Bluetooth соединению, хотя многие ожидали поддержки Wi-Fi. Стоит отметить, что подобная функция давно уже есть в macOS (AirDrop) и Android (Files To Go) и работает по полноценному Wi-Fi соединению.

1/2

HDR

Microsoft не обошли стороной производителей HDR мониторов и телевизоров, встроив нативную поддержку этой технологии в свежую сборку Windows 10. Также расширилась поддержка мониторов со сверхвысоким разрешением и DPI.

1/2

Поддержка новых форматов фото

Вместе со Spring Creators Update для пользователей iPhone и Anroid появилась поддержка изображений в форматах High Efficiency Image File (HEIF) и High Efficiency Image Container (HEIC) через приложение "Фотографии". Раньше для их просмотра использовались сторонние программы.

Очистка мусора

Microsoft добавила удобный способ очистки кэш-памяти с прошлой версией Windows, которая хранилась в отдельной папке Windows.old, занимала несколько гигабайт памяти и ее было проблематично удалить.

Теперь очистка временных файлов после обновлений упростилась. В свойствах накопителя диска C:\ добавлена продвинутая опция "Очистить временные файлы", где можно избавиться от объемных кэш-файлов и прочего системного "мусора". Однако с его очисткой отпадает возможность откатиться до предыдущей версии Windows 10.

