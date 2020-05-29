Microsoft улучшила Windows 10 крупным обновлением: что нового

Сегодня.Lifestyle расскажет о самых значимых нововведениях в Windows 10 May Update 2020

Microsoft выпустила долгожданное крупное обновление для Windows 10 с массой новых функций и нововведений. В соответствии со схемой нумерации версий, это обновление известно как Windows 10 May Update 2020 версии 2004.

Несмотря на то, что это крупное обновление, в нем оказалось не так и много дополнений, которые, к тому же, оказались самыми незначительными по сравнению с предыдущими версиями. При том, что на версию 2004 инсайдеры потратили гораздо больше времени, чем раньше, поскольку Microsoft начала заботиться о стабильности своей операционной системы.

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С учетом вышесказанного, в Windows 10 May Update 2020 есть несколько заметных изменений и улучшений, о которых вам расскажет Сегодня.Lifestyle.

Новая Cortana

Windows 10 версии 2004 Microsoft представляет новую версию голосового помощника Cortana, эдакого аналога Siri. Хотя большинство пользователей давно ее отключили за ненадобностью, то многие даже не узнают о ее нововведениях. Новая версия Cortana ориентирована исключительно на производительность и при этом теряет возможности, связанные с музыкой, управлением умным домом и другими сторонними функциями. Более того, Microsoft убрала Cortana из Android и iOS, а также на версиях Windows 10, у которых закончилась поддержка.

Cortana Фото: Сегодня

Обновленное приложение Cortana обладает некоторыми преимуществами. К примеру, появилась возможность изменять размер окна приложения. Также можно установить предпочитаемый метод ввода для Cortana вроде использования клавиатуры или голоса, в зависимости от ваших предпочтений. Новое приложение Cortana также изменилось внешне, получив диалоговый пользовательский интерфейс с отображением истории ваших взаимодействий. Голосовой помощник научился работать с электронной почтой и календарем, которые позволяют отправлять и проверять полученные электронные письма, просматривать предстоящие встречи и даже назначать их.

Подсистема Linux

Linux в Windows 10

Вместе с майским обновлением Windows 10 позволяет пользователям использовать дистрибутивы Linux внутри Windows благодаря встроенной подсистеме Windows для Linux. Теперь Windows поставляется с полноценным ядром Linux, что обеспечивает полную совместимость системных вызовов, и ядро ​​будет обновляться вместе с Windows через Центр обновлений. Она присутствовала и раньше, но с версией 2004 удалось добиться гораздо большей производительности благодаря версии 2 WSL (ускорение почти в 5 раз).

Улучшенный блокнот

Блокнот или Notepad является одним из старейших компонентов программного обеспечения, поставляемых в комплекте с Windows. Причем за все это время он остается практически неизменным. Но вместе с майским обновлением в нем было добавлено несколько улучшений. Для начала, функция "Поиск" теперь может находить текст с переносом. Кроме того, теперь видны номера строк при активации функции переноса слов.

Улучшенный блокнот Фото: Сегодня

Другие улучшения включают в себя индикатор в строке заголовка при внесении несохраненных изменений. Появилась возможность увеличения текста в блокноте и новый параметр кодирования по умолчанию UTF-8 без метки порядка байтов, что обеспечивает лучшую совместимость с ASCII и Интернете.

Улучшенный поиск

Функция поиска Windows Search в File Explorer получила серьезные нововведения. Он работает быстрее и получил обновленный дизайн. Отныне по мере ввода текста в поиск результаты показываются в реальном времени. Также результаты Windows Search интегрированы с OneDrive вместе с традиционными поисковыми запросами.

Улучшенный поиск Фото: Neowin

Самое главное – Microsoft улучшила индексацию поиска, чтобы уменьшить влияние на производительность в результате снижения нагрузки на жесткий диск. Функция прекращает индексирование файлов, если включен режим энергосбережения, а уровень заряда батареи ниже 50%, или слишком высокая загрузка на процессор или диск и т.д.

Windows Sandbox и виртуальные рабочие столы

Windows Sandbox была официально представлена ​​с майским обновлением в 2019 году, а с версией 2004 года в нее добавлено несколько улучшений. Конфигурационные файлы Windows Sandbox теперь можно изменять, чтобы настроить некоторые параметры, вроде включения vGPU, разрешения доступа к сети и прочее. Кроме того, Windows Sandbox теперь поддерживает микрофоны.

Улучшенные виртуальные рабочие столы Фото: Neowin

Если вы используете виртуальные рабочие столы, будете рады узнать, что теперь появилась возможность их переименования для удобства. Что особенно полезно, если их открыто очень много и в них можно затеряться.

Диспетчер задач

Диспетчер задач Фото: Сегодня

Если вы полагаетесь на диспетчер задач, чтобы узнать больше об интегрированном оборудовании, он будет еще более полезным с обновлением Windows 10 May Update 2020. Диспетчер задач отныне может сообщать о температуре графического процессора, а также отображать тип имеющегося у вас диска (HDD или SSD).

Безопасность

Microsoft внесла несколько улучшений в работу с учетными записями пользователей, особенно для учетных записей Microsoft. Продолжая делать ставку на избавление от паролей, теперь можно полностью отключить аутентификацию по паролю на компьютере, заставляя вас использовать биометрические данные или PIN-код для входа в систему.

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Еще одним улучшением учетных записей пользователей является то, что изменение изображения профиля теперь будет отображаться гораздо быстрее, причем не только в Windows, но и в приложениях, использующих изображение учетной записи Microsoft, таких как новый браузер Edge, а также на сайтах Microsoft.

Переустановка Windows

Переустановка Windows 10 из облака Фото: Neowin

При восстановлении можно обнаружить, что перезагрузить компьютер можно, используя новый образ Windows 10, загруженный из облака. Ранее, если вы хотели переустановить Windows 10, вам нужно было загрузить файл ISO или создать загрузочную USB-флешку с помощью средства создания Windows Media, но теперь это можно сделать автоматически благодаря облачным технологиям.

Bluetooth и подключенные устройства

Bluetooth и подключенные устройства

Если вы используете беспроводные аксессуары, Windows 10 уже может подключиться к ним гораздо быстрее. Отныне этот процесс стал еще проще благодаря возможности подключения устройств непосредственно из уведомления без необходимости открывать приложение "Настройки". Microsoft также удалила одно уведомление из процесса сопряжения, чтобы ускорить сам процесс соединения, и теперь уведомление о сопряжении пытается показать имя устройства, когда это возможно. Наконец, теперь возможно отклонить уведомление, когда оно появляется впервые. Также если у вас дома есть подключенные к сети камеры, Windows 10 теперь также может подключаться к ним напрямую, но только для тех, которые не требуют аутентификации.

Каомоджи

Каомоджи Фото: Neowin

Панель Emoji в Windows 10 появилась относительно недавно, а в версии 1903 она была расширена за счет kaomoji (каомоджи) и символов. Теперь в список добавлено еще несколько смайликов каомоджи.

Напомним, что ранее Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10, который необходимо было удалить немедленно. В то же время еще одно обновление Windows 10 обернулось крахом для пользователей.

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