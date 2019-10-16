Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10

Функция удаления браузера Edge оказалась отключена для обычных пользователей

Удалить Edge Chromium, как раньше, не получится Фото: Digital Trends

Корпорация Microsoft ввела жесткий запрет на удаление встроенного браузера Edge на движке Chromium. Веб-обозреватель разрабатывается для замены устаревшего Edge, появившегося еще в 2015 году вместе с выходом Windows 10, для замены Internet Explorer. Ранее Microsoft выпустила пробную версию Edge Chromium, но последняя версия намертво "вшивается" в операционную систему.

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Удалить Edge Chromium, как раньше, не получится – программы нет ни в "Панели управления", ни в разделе настроек, посвященному приложениям. Раньше удаление было возможно на протяжении всего этапа тестирования браузера, но, если установить его стабильную версию на Windows 10 сборки 1903 (18362.418) или новее, такая функция становится недоступной для обычных пользователей.

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Edge на базе Chromium заменит текущую версию Edge в крупном весеннем обновлении Windows 10 20H1. В апдейте, который запланирован на конец ноября, классическая версия браузера Edge все еще останется.

Edge Chromium Фото: CNET

В то же время Edge на основе Chromium все еще находится в бета-версии и лишен ряда дополнений и сервисов, поскольку для стабильной работы он должен быть максимально легковесным. Так, Microsoft лишила Edge магазина приложений, режима инкогнито, геолокации, уведомлений, блокировки рекламы, переводчика онлайн и прочих полезных опций.

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