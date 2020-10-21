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Новые "Пуск" и браузер Microsoft Edge: вышло обновление Windows 10

Сегодня, 18:59

Что изменилось в октябрьской версии Windows 10

Microsoft выпустили октябрьское обновление Windows 10. Главные изменения в ОС – новый дизайн меню "Пуск" и расширенные функции браузера Microsoft Edge.

Как это выглядит – показываем на фото.

  • Новый дизайн меню "Пуск"

Фото: blogs.windows.com

Меню "Пуск" теперь имеет более обтекаемый дизайн. Под логотипами приложений находится полупрозрачный фон, усиливающий восприятие обновленных значков, таких как Калькулятор, Почта и Календарь. Можно выбрать как светлую, так и темную тему этого дизайна начального экрана.

Иконки элементов из списка приложений теперь не выделены квадратами, а их общий внешний вид выглядит более упорядоченным.

  • Более понятные уведомления

Фото: blogs.windows.com

В верхнюю часть уведомлений добавили логотип приложения, чтобы адресата уведомлений было легче идентифицировать.

  • Новые значки на панели задач

Фото: blogs.windows.com

Интерфейс с панелью задач стал более чистым и персонализированным. Если у вас установлен Office 365, то приложение Office будет закреплено на панели задач. Также и для игровых ПК – на панели появится приложение Xbox.

Те, кто подключат Android-смартфон через приложение "Мой телефон" смогут воспользоваться закрепленной иконкой для быстрого доступа к телефону.

  • Обновленный Microsoft Edge

Фото: blogs.windows.com

В браузер была добавлена функция коллекций, чтобы легко сохранять и делиться контентом, который вы найдете в интернете. Она идеально подходит для покупок во время праздников, школьных исследований и даже планирования кемпинга следующей весной.

Также добавили функцию сравнения цен, чтобы вы могли легко найти лучшую цену среди товаров, добавленных в коллекцию.

Еще пользователи смогут переключаться между вкладками браузера, нажав комбинацию клавиш Alt+Tab.

О других изменениях в новом Windows 10 смотрите в видео:

Обновление будет постепенно доступно всем владельцам Windows 10 в ближайшие несколько недель через "Центр обновления". Чтобы проверить его доступность, нужно нажать кнопку "Проверить наличие обновлений".

Напомним, ранее Microsoft и SpaceX договорились о подключении облака Azure к спутникам Starlink. Также ранее Microsoft купила за сумасшедшие деньги разработчиков Fallout и Doom.

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