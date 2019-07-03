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Microsoft заново представила Windows 1.0: публика в недоумении

Вероятно, Microsoft готовит нечто очень важное, что вызовет ностальгические чувства у миллионов пользователей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
У многих пользователей ретро-анонс от Microsoft вызвал искреннее недоумение
У многих пользователей ретро-анонс от Microsoft вызвал искреннее недоумение
Фото: PCMag

Официальная страница Windows в Twitter вчера опубликовала довольно необычное видео, заново представляющее Windows 1.0 образца 1985 года. У многих пользователей подобный "анонс" вызвал искреннее недоумение. Более того, сама компания отказалась комментировать этот видеоролик, наверняка, выдерживая многозначительную паузу перед неким громким анонсом.

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Твит включает видео, которое показывает все версии Windows в обратном порядке, начиная с Windows 10, проходя через Windows 8.1, 7, Vista, XP и так далее вплоть до Windows 1.0. Текст гласит: "Представляем новую версию Windows 1.0 с MS-Dos Executive, Часами и даже больше!"

Когда пользователь Twitter @Jay спросил: "Ребята, с вами все в порядке?" Учетная запись Windows ему ответила: "Лучше и быть не может! А вы?" Затем пользователи начали задавать вопросы, к чему вообще этот твит, на что был получен ответ: "Потому что Windows идет в Реверси!"

Не исключено, что ролик является частью рекламной кампании, приуроченной к выходу третьего сезона сериала "Очень странные дела" – в нем события разворачиваются в том же году, когда была выпущена Windows 1.0. Стоит отметить, что выход нового сезона стартует в пятницу.

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Альтернативное мнение, которое менее популярно в Сети, связано с анонсом операционной системы, которую все заочно называют Lite OS. Хотя очень маловероятно, что подобный твит вообще связан с операционными системами в принципе. Вероятно, Microsoft готовит нечто очень важное, что вызовет ностальгические чувства у миллионов пользователей

Напомним, что ранее Microsoft объявила, что Windows 10 лишится важной функции. В то же время Windows 7 получит приятное улучшение от Microsoft.

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Microsoft Twitter windows операционная система видеоролик Очень странные дела
Источник: PCMag
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