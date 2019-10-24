Microsoft запретила удалять Windows 10

Microsoft разработала способ, как запретить пользователям удалять Windows 10 с ноутбуков и компьютеров

Новая попытка Microsoft обезопасить Windows 10 Фото: Unsplash

Для улучшения защиты Windows 10 Microsoft придумала новый способ, который обезопасит операционную систему от взлома, а заодно и запретить ее удалять. Новая технология называется Secured-core PC, за которой изначально кроются благие намерения компании, но обошлось, как всегда, не без недостатков.

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Суть новой концепции в том, что компьютер или ноутбук будет защищен от любого вмешательства со стороны злоумышленников путем прошивания UEFI, блокирующей внедрение вредоносного кода. Причем, если каким-то образом подобное действие все же удастся, защита Secured-core PC это обнаружит не позволит ноутбуку включиться, чтобы не дать хакерам украсть ценные данные.

В рамках Secured-core PC Microsoft предлагает оснащать компьютеры специальным чипом безопасности System Guard Secure Launch или процессором с интегрированным в него ключом проверки целостности прошивки UEFI. Чип каждый раз будет проверять целостность прошивки включении и позволять или запрещать дальнейшую загрузку Windows 10. Идею уже поддержали производители процессоров AMD, Intel и Qualcomm.

Однако за такой мощной системой защиты кроется серьезный недостаток, который не всем понравится. Использование Secured-core PC полностью исключает возможность установки на компьютер или ноутбук любой другой операционной системы кроме Windows 10, поскольку Secured-core PC рассчитана на работу исключительно с ней.

Описание технологии Secured-core PC Фото: Microsoft

Microsoft назвала десять мобильных компьютеров, девять из которых разработаны сторонними производителями, которые работают с новой системой защиты:

Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4th Generation;

ThinkPad X1 Carbon 7th Generation;

Panasonic Toughbook 55;

Dell Latitude 5300 2-in-1;

Latitude 7400 2-in-1;

HP Elite Dragonfly;

Dynabook Portege X30-F;

Tecra X40-F;

Tecra X50-F. Surface Pro X for Business.

Ситуация стала схожа с той, что сложилась в экосистеме Apple, где на iMac или MacBook установить любую другую ОС вместо macOS практически не представляется возможным – максимум можно поставить две операционные системы параллельно друг другу.

Напомним, что ранее Microsoft обещала, что обновления сделают Windows 10 "супер быстрым". Также недавно Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10.

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