Microsoft заставит платить за обновления для Windows 10

Microsoft придумал новый способ монетизации своей операционной системы

Windows 10 перейдет на платное обновление в отдельном сервисе. Фото: Windowscentral

Microsoft готовится запустить сервис под названием Microsoft Managed Desktop. Суть проекта заключается в передаче в аренду различным компаниям компьютеров, работающих на Windows 10, которые будут уже настроены на продуктивную работу без сбоев и с максимальной защитой от взлома.

Специально под этот проект разработан новый способ распространения обновлений Windows 10. Если для обычных пользователей крупные обновления выходят дважды в год, то в рамках проекта Microsoft Managed Desktop компьютеры будут получать обновления чаще на протяжении года, но небольшими "порциями" в виде патчей 50-200 мб.

Настроенные компьютеры в рамках проекта Microsoft Managed Desktop Wccftech

Такой способ распространения обновлений позволит поддерживать компьютеры в актуальном состоянии, избегая установки крупных апдейтов, которые часто приводят к сбоям в работе оборудования. Подобным образом обновляются компьютеры участников программы Windows Insider, однако Microsoft не гарантирует стабильность тестовых обновлений.

За возможность получать надежные обновления для Windows 10, организации будут платить ежемесячную абонентскую плату.

Напомним, что ранее Windows 10 избавился от самой раздражающей функции, в также в Windows 10 появилась умная клавиатура с турбоускорением.