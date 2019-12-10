Microsoft завершила эру смартфонов на Windows

10 декабря 2019 года истекает последний срок поддержки Windows 10 Mobile

Microsoft сегодня закрыла свой самый неудачный проект Фото: Pexels

Наступил конец эпохи для Windows 10 Mobile. Сегодня, 10 декабря 2019 года, Microsoft официально прекратила выпуск обновлений системы безопасности и программного обеспечения для своей мобильной операционной системы. Также сегодня закрывается техническая поддержка мобильных устройств на Windows 10 Mobile, сообщает Engadget.

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Пользователи могут и дальше продолжать использовать смартфоны на Windows 10 Mobile, но теперь они все будут незащищенные от новых способов взлома, так как закрытия дыр в безопасности системы больше предоставляться не будет. 10 марта 2020 года будет закрыт сервис восстановления из облачных резервных копий для некоторых приложений.

В то же время большая часть приложений будет доступна в течение следующего года. Так, Microsoft объявила, что окончание срока действия приложений для Windows 10 Mobile Office будет завершено 12 января 2021 года. Однако обновлений и исправлений ошибок для Word, Excel, PowerPoint и OneNote больше выпускаться не будет. Также в Microsoft уточнили, что офисный пакет хоть и будет работать, но в случае удаления повторно установить его из магазина приложений Windows Store будет невозможно.

В течение некоторого времени Microsoft старалась кое-как поддерживать Windows 10 Mobile. Последнее обновление с версией 1709 было выпущено в октябре 2017 года, поддержка которого завершилась летом этого года. Список моделей смартфонов, которые поддерживают обновление 1709 можно посмотреть по этому адресу.

Безусловно, пользователи могут продолжать использовать мобильные устройства Windows после 10 декабря 2019 года, но Microsoft предлагает отказаться от смартфонов на Windows 10 Mobile и перейти на актуальные смартфоны с iOS или Android. Вместо того, чтобы поддерживать собственную провальную платформу, компания начала активно разрабатывать приложения и сервисы под конкурентные мобильные ОС. К примеру, Microsoft Launcher для Android обладает рядом полезных функций, связанных с Windows, которые позволяют зеркально отразить экран вашего телефона на Windows 10.

Напомним, что еще в прошлом году Microsoft заявляла об отказе от смартфонов мобильном Windows. Также недавно Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone.

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