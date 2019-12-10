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Microsoft завершила эру смартфонов на Windows

10 декабря 2019 года истекает последний срок поддержки Windows 10 Mobile

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:26
Microsoft сегодня закрыла свой самый неудачный проект
Microsoft сегодня закрыла свой самый неудачный проект
Фото: Pexels

Наступил конец эпохи для Windows 10 Mobile. Сегодня, 10 декабря 2019 года, Microsoft официально прекратила выпуск обновлений системы безопасности и программного обеспечения для своей мобильной операционной системы. Также сегодня закрывается техническая поддержка мобильных устройств на Windows 10 Mobile, сообщает Engadget.

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Пользователи могут и дальше продолжать использовать смартфоны на Windows 10 Mobile, но теперь они все будут незащищенные от новых способов взлома, так как закрытия дыр в безопасности системы больше предоставляться не будет. 10 марта 2020 года будет закрыт сервис восстановления из облачных резервных копий для некоторых приложений.

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В то же время большая часть приложений будет доступна в течение следующего года. Так, Microsoft объявила, что окончание срока действия приложений для Windows 10 Mobile Office будет завершено 12 января 2021 года. Однако обновлений и исправлений ошибок для Word, Excel, PowerPoint и OneNote больше выпускаться не будет. Также в Microsoft уточнили, что офисный пакет хоть и будет работать, но в случае удаления повторно установить его из магазина приложений Windows Store будет невозможно.

В течение некоторого времени Microsoft старалась кое-как поддерживать Windows 10 Mobile. Последнее обновление с версией 1709 было выпущено в октябре 2017 года, поддержка которого завершилась летом этого года. Список моделей смартфонов, которые поддерживают обновление 1709 можно посмотреть по этому адресу.

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Безусловно, пользователи могут продолжать использовать мобильные устройства Windows после 10 декабря 2019 года, но Microsoft предлагает отказаться от смартфонов на Windows 10 Mobile и перейти на актуальные смартфоны с iOS или Android. Вместо того, чтобы поддерживать собственную провальную платформу, компания начала активно разрабатывать приложения и сервисы под конкурентные мобильные ОС. К примеру, Microsoft Launcher для Android обладает рядом полезных функций, связанных с Windows, которые позволяют зеркально отразить экран вашего телефона на Windows 10.

Напомним, что еще в прошлом году Microsoft заявляла об отказе от смартфонов мобильном Windows. Также недавно Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone.

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Источник: Engadget
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