Minecraft получил глобальный мод с поддержкой RTX: как установить

Драйвер Nvidia GeForce 445.87 добавляет в игру аппаратный мод с поддержкой графической технологии трассировки лучей

Моды для Minecraft визуально и геймплейно преображают игру. Но в апреле 2020 года появился уникальный мод на Майнкрафт, который добавляет в популярную видеоигру аппаратную поддержку графической технологии трассировки лучей (RTX). Скачать и активировать модификацию на компьютер можно после инсталляции последнего драйвера Nvidia GeForce 445.87, доступного на официальном сайте производителя видеокарт.

Впервые Minecraft RTX был представлен еще на Gamescom 2019, где Nvidia показала миру, насколько продвинутой стала трассировка лучей. Тем не менее, прошел почти год с момента его анонса. Теперь, когда видеокарты Nvidia Turing скоро будут отмечать свой второй день рождения, для Minecraft RTX пришло время для выхода в открытый бета-тест. Трассировка лучей, по сути, преображает Minecraft настолько, что он становится похожим на совершенно другую игру.

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Как установить мод RTX на Minecraft?

Принять участие в Minecraft с модом RTX может любой желающий, у кого установлена игра. Важно помнить, что если вы планируете установить графическую модификацию, то желательно сделать резервную копию игры на случай, если что-то пойдет не так, перейдя в следующую папку и скопировав все файлы в надежное место.

Minecraft с поддержкой RTX Фото: Nvidia

Также важно понимать, что мод Minecraft RTX доступен исключительно на Windows 10. Если вы хотите принять участие в бета-тестировании, загрузите приложение Xbox Insider Hub из магазина Windows 10, откройте его и щелкните три горизонтальные линии в верхнем левом углу. Оттуда, нажмите на Insider Content, а затем нажмите на Minecraft для Windows 10. Оттуда просто нажмите "Присоединиться". Затем вам будет предложен выбор: участвовать в обычной программе Minecraft Beta или в Minecraft RTX Beta. После выбора обязательно загрузите готовый к игре драйвер с GeForce Experience или с сайта Nvidia версии 445.87 или старше.

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Что нужно для игры в Minecraft RTX?

Nvidia сообщает, что для комфортной игры в Minecraft с RTX с разрешением 1080p необходима видеокарта как минимум Nvidia GeForce RTX 2060. Имейте в виду, что работает она со включенным DLSS 2.0, который является технологией масштабирования на основе AI от Nvidia. Имейте в виду, что это всего лишь бета-версия, поэтому производительность может страдать даже на самой мощной видеокарте RTX 2080ti.

Minecraft RTX Фото: Сегодня

После установки Minecraft из Microsoft Store необходимо запустить игру и выбрать внутри нее пункт "Рынок". В нем откроется список доступных миров, самым большим из которых будет плитка с Minecraft with Windows 10 RTX – выберите ее. В случае, если ваши системные требования подходят для ее установки, игра будет работать с новым графическим модом. Если нет, то карта мод на Майнкрафт просто не установится.

Minecraft с RTX действительно выглядит невероятно. Хотя игра графически не такая совершенная, как украинская Metro Exodus, но эта модификация лишний раз демонсирирует возможности данной технологии. Для тех, у кого видеокарта без поддержки RTX, то увидеть, как выглядит Minecraft с новой графикой, вы можете в нашей галерее, которую мы разместили ниже.

Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar Minecraft RTX Фото: TechRadar 1/18

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