Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Minecraft получил глобальный мод с поддержкой RTX: как установить

Драйвер Nvidia GeForce 445.87 добавляет в игру аппаратный мод с поддержкой графической технологии трассировки лучей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 19:28

Моды для Minecraft визуально и геймплейно преображают игру. Но в апреле 2020 года появился уникальный мод на Майнкрафт, который добавляет в популярную видеоигру аппаратную поддержку графической технологии трассировки лучей (RTX). Скачать и активировать модификацию на компьютер можно после инсталляции последнего драйвера Nvidia GeForce 445.87, доступного на официальном сайте производителя видеокарт.

Впервые Minecraft RTX был представлен еще на Gamescom 2019, где Nvidia показала миру, насколько продвинутой стала трассировка лучей. Тем не менее, прошел почти год с момента его анонса. Теперь, когда видеокарты Nvidia Turing скоро будут отмечать свой второй день рождения, для Minecraft RTX пришло время для выхода в открытый бета-тест. Трассировка лучей, по сути, преображает Minecraft настолько, что он становится похожим на совершенно другую игру.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться, играя в компьютерные игры:

Как установить мод RTX на Minecraft?

Принять участие в Minecraft с модом RTX может любой желающий, у кого установлена игра. Важно помнить, что если вы планируете установить графическую модификацию, то желательно сделать резервную копию игры на случай, если что-то пойдет не так, перейдя в следующую папку и скопировав все файлы в надежное место.

Minecraft с поддержкой RTX
Minecraft с поддержкой RTX
Фото: Nvidia

Также важно понимать, что мод Minecraft RTX доступен исключительно на Windows 10. Если вы хотите принять участие в бета-тестировании, загрузите приложение Xbox Insider Hub из магазина Windows 10, откройте его и щелкните три горизонтальные линии в верхнем левом углу. Оттуда, нажмите на Insider Content, а затем нажмите на Minecraft для Windows 10. Оттуда просто нажмите "Присоединиться". Затем вам будет предложен выбор: участвовать в обычной программе Minecraft Beta или в Minecraft RTX Beta. После выбора обязательно загрузите готовый к игре драйвер с GeForce Experience или с сайта Nvidia версии 445.87 или старше.

Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
Как установить мод RTX на Майнкрафт
Фото: Сегодня
1/10

Что нужно для игры в Minecraft RTX?

Nvidia сообщает, что для комфортной игры в Minecraft с RTX с разрешением 1080p необходима видеокарта как минимум Nvidia GeForce RTX 2060. Имейте в виду, что работает она со включенным DLSS 2.0, который является технологией масштабирования на основе AI от Nvidia. Имейте в виду, что это всего лишь бета-версия, поэтому производительность может страдать даже на самой мощной видеокарте RTX 2080ti.

Minecraft RTX
Minecraft RTX
Фото: Сегодня

После установки Minecraft из Microsoft Store необходимо запустить игру и выбрать внутри нее пункт "Рынок". В нем откроется список доступных миров, самым большим из которых будет плитка с Minecraft with Windows 10 RTX – выберите ее. В случае, если ваши системные требования подходят для ее установки, игра будет работать с новым графическим модом. Если нет, то карта мод на Майнкрафт просто не установится.

Minecraft с RTX действительно выглядит невероятно. Хотя игра графически не такая совершенная, как украинская Metro Exodus, но эта модификация лишний раз демонсирирует возможности данной технологии. Для тех, у кого видеокарта без поддержки RTX, то увидеть, как выглядит Minecraft с новой графикой, вы можете в нашей галерее, которую мы разместили ниже.

Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
Minecraft RTX
Фото: TechRadar
1/18

Напомним, что ранее эксперты назвали ТОП-10 самых влиятельных игр десятилетия, в числе которых оказался Майнкрафт. Также недавно скандальная игра GTA V побила мировой рекорд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Grand Theft Auto 6 довела игроков до слез: выйдет нескоро Оставайтесь дома: владельцам PlayStation 4 раздают игры бесплатно Сметают с полок: к дефицитным товарам добавились игровые приставки
игры видеоигры компьютерные игры видеокарта Minecraft Nvidia Майнкрафт
Источники: TechRadar , Nvidia
Реклама

Новости партнеров

"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины

Популярные статьи

Сегодня, 16:20Wellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

Сегодня, 15:54Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 10:55Шоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

Сегодня, 10:31Афиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

Сегодня, 09:30Шоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

Сегодня, 08:35Стиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Сегодня, 08:08Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:04Шоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

Вчера, 09:05Техно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

Вчера, 08:21Fun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

Вчера, 08:00Food

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

Вчера, 05:56Food

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

19 апреляFun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

19 апреляEvents

Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

18 апреляFood

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

18 апреляFood

Творожная паска: три рецепта на любой вкус

Новости партнеров

Каменських в одній білизні труснула
Каменських в одній білизні труснула "старовиною" на камеру. Відео
Дружина Потапа захопила нереально довгими ногами. Фото
Дружина Потапа захопила нереально довгими ногами. Фото
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Ученые назвали пять ключевых признаков высокого интеллекта
Ученые назвали пять ключевых признаков высокого интеллекта
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Лепешки без яйца на сковороде
Лепешки без яйца на сковороде
Буженина от Эктора Хименес-Браво
Буженина от Эктора Хименес-Браво