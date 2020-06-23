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Минипогреб в квартире, или Правильно выбираем морозильную камеру

Заморозка продуктов – это очень удобно и экономит массу времени

Пришло лето, и многие задаются вопросом, как по максимуму сохранить витаминное изобилие сезонных овощей и фруктов. Безусловно, в супермаркетах можно купить любые замороженные продукты независимо от времени года. Но большинство из нас предпочитает самостоятельно создавать продуктовый резерв. Чтобы сохранить свежесть сезонных ягод, грибов, фруктов и овощей, а также сберечь в хорошем состоянии мясо и рыбу, стоит подумать о покупке морозильной камеры. Ее выбор зависит от площади квартиры и ваших потребностей в хранении замороженных продуктов.

Морозильные камеры

Эта техника отличается компактностью и простотой, может быть встроена в помещение кухни или стоять отдельно рядом с другой бытовой электроникой. Внутри самой камеры находятся полки как в обычном холодильнике, где, собственно, и хранятся замороженные продукты. Например, морозильная камера BEKO RFNK290E23S органично совмещает в себе современный дизайн, надежность, высокое качество заморозки и удобство в использовании. Включает пять отдельных ящиков и два контейнера для хранения ягод, грибов, мяса и рыбы. Техника имеет низкий класс энергопотребления А++, что очень важно для морозилок, ведь работают они круглосуточно. Система No Frost создает необходимую циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образования льда и инея. Кроме того, в модели предусмотрен удобный и понятный внешний дисплей для контроля всех режимов камеры, звуковая сигнализация открытой двери и антибактериальный уплотнитель.

При выборе морозильной камеры стоит обратить внимание, как реализован функционал поддержки температурной среды на определенном уровне. Например, в модели INDESIT ITU 1175 можно контролировать и при необходимости менять температурные настройки. Эта камера также оснащена системой No Frost, которая избавляет от необходимости периодической разморозки. Внешнее оформление морозилки полностью соответствует понятию нейтральности: белый корпус без излишка деталей, а блок управления вынесен на внутреннюю верхнюю часть устройства. Общий объем модели — 250 л, что позволяет хранить большие партии готовой пищи и заготовок продуктов. Расположить их вы можете в 7 контейнерах, а прозрачные стенки помогут визуально определить содержимое каждого из ящиков, не открывая их.

Морозильные лари

В большинстве случаев стоимость таких моделей ниже по сравнению с морозильными камерами, а полезный объем гораздо больше. Само название "ларь" указывает на его сходство с ящиком, закрывающимся крышкой. Такая техника подойдет для просторных квартир или частных домов, поскольку отличается большими габаритами.

Преимущество ларей заключается в наличии решетчатых ячеек, которые отличаются компактностью и удобством в использовании. Например, в модели ELENBERG CFR-300 есть специальная решетчатая корзина, которая облегчает сортировку продуктов. Кроме того, в модели предусмотрен экономичный и экологически безопасный хладагент R600a (изобутан) и класс энергоэффективности А+. Бонус: помимо стандартной заморозки в этом ларе реализована функция холодильника, которая увеличивает возможности использования гаджета в период снижения потребности в заморозке продуктов.

Также при выборе ларя стоит обратить внимание на автономность сохранения холода при отключении электроэнергии, которые часто происходят из-за перепадов напряжения, особенно в жару. Морозильный ларь ELENBERG CFR-300 в случае отключения электроэнергии сохраняет температуру около -9°С в течение 30 часов.

Если вы планируете запастись большим объемом сезонных овощей, ягод, фруктов, грибов и других продуктов питания, то для этих целей идеально подойдет морозильный ларь Whirlpool WHM3911. При габаритах 92х141х70см он достаточно вместителен, полезный объем 390 л, которого хватит для заморозки и хранения продуктов на семью из 6-7 человек.

Температура хранения в этой модели поддерживается на уровне -24°С и позволяет сохранять замороженные продукты около года. Кроме того, в морозильном ларе Whirlpool WHM3911 предусмотрен режим Fast Freeze — обеспечивающий быструю заморозку продуктов на всю глубину, при этом подвергая их минимальным клеточным изменениям, и, как следствие, минимальным потерям полезных веществ.

Заморозка продуктов – это очень удобно и экономит массу времени. Ведь вы можете планировать меню исходя из того, что хранится в вашей морозильной камере или ларе, вместо длительных походов по супермаркету в поисках нужных ингредиентов. При этом вы всегда уверены в качестве заготовок — ведь продукты вы выбирали сами.

Купить морозильную камеру или ларь можно в магазине бытовой электроники Eldorado, тем более что именно сейчас действуют скидки на самые популярные и востребованные модели.

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