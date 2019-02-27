Мир переходит на новый стандарт USB 3.2

Стандарт USB 3.2 станет "основным" следующие несколько лет, а USB 4.0 появится не скоро

Организации USB-IF надоел "зоопарк" со спецификациями USB третьего поколения Фото: 3dnews

Представители организации USB Implementers Forum (USB-IF) на мероприятии MWC 2019, которое проходит в Барселоне, сделали важное заявление о будущем стандарта USB. По словам кураторов, они решили остановиться на стандарте USB 3.2 и сделать его основным и единственные на следующие несколько лет, сообщает 3Dnews.

Это важное решение по популярному стандарту было сделано потому, что в мире существует несколько версий третьего поколения USB: 3.0, 3.1 и 3.2 – последний был утвержден в 2017 году. Все они обладают разными спецификациями, отличающимися друг от друга скоростью передачи данных: сперва была достигнута скорость 5 Гбит/с, потом до 10 Гбит/с и до 20 Гбит/с в случае с USB 3.2.

Разброс спецификаций USB 3.x

Однако из-за путаницы в спецификациях и попытке сделать обратно совместимые разъемы, случилась полная неразбериха. Скорость передачи данных на уровне 5 Гбит/с предписывалась спецификациями USB 3.0 и USB 3.1 Gen 1. Скорость 10 Гбит/с можно было достичь с помощью спецификаций USB 3.1 Gen 2. Спецификации USB 3.2, за счёт использования двух линий для передачи данных в сертифицированном кабеле вместо одной, допускали как обмен на уровне 10 Гбит/с, так и 20 Гбит/с. В случае работы только одной линии, что зависит от версии хост-контроллера, USB 3.2 может работать также со скоростью 5 Гбит/с.

USB 3.2 и USB Type-C

В итоге организации USB-IF надоел "зоопарк" со спецификациями интерфейса USB третьего поколения, и они решили сделать USB 3.2 основным стандартом этого разъема на ближайшие годы. Таким образом со средины 2019 года все производители начнут выпускать свои устройства с портом USB 3.2, а о USB 4.0 речи пока даже не идет.

Правда в USB 3.2 будут три вариации скоростных возможностей: SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps и SuperSpeed USB 20Gbps. Для обычных людей это понятно и наглядно говорит о возможностях портов USB.

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