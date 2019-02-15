Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео
Игра получила среднюю оценку в 84 балла по данным Metacritic
Несмотря на ряд громких скандалов, предшествовавших релизу, 15 февраля состоялся выход долгожданной игры Metro Exodus от киевской студии 4A Games. Игровая пресса получила видеоигру на несколько недель раньше, и уже активно делится своими впечатлениями. Оценки, которые ставят украинской игре, очень высоки и "Метро" всячески рекомендуют к покупке.
Игра представляет собой шутер от первого лица, вдохновленный романом "Метро 2035" Дмитрия Глуховского. Группа выживших после ядерной катастрофы в московском метро пытается выбраться на паровозе из мертвой и замерзшей Москвы в поисках нового дома, проехав через всю Россию, встречая на своем пути разнообразные опасные ситуации, попутно решая проблемы встречных игровых персонажей и наблюдая за взаимоотношениями участниками группы.
Wccftech и GamesRadar выставили игре 90 баллов из 100. Авторы обзоров хвалят Metro Exodus за великолепно воссозданную атмосферу постапокалипсиса в духе "Сталкера", современную графику, хорошую стрельбу, разномастное оружие с возможностью его улучшения, качественно проработанные локации с вниманием к самым мелким деталям и общую занимательную приключенческую историю экипажа паровоза "Авроры".
Нашлись и критики. PC Gamer и Techradar поставили средние оценки Metro Exodus в 76 и 75 баллов. Они также отметили красивый визуальный ряд и интересную историю, но ругают проект за скучную боевую систему, обилие багов, плохой искусственный интеллект, долгую загрузку уровней, высокими требованиями к компьютеру и неотзывчивое управление с геймпада.
"Metro Exodus – великолепная игра во многих отношениях. Красивая графика, великолепный левл-дизайн. Игра универсальна в своей способности оставаться линейной, при этом предлагая варианты "песочницы". Но ее технические проблемы невозможно игнорировать. Неуклюжая система управления и обилие ошибок – факторы, над которыми следует поработать. В любом случае, игра достойна вашего внимания, так как подобных необычных проектов сейчас крайне мало", – резюмирует TechRadar.
В целом игра получила оценку в 84 балла по данным Metacritic, что является очень хорошим результатом для отечественной игры и неплохим показателем для всего игрового мира.
Metro Exodus доступна на игровых приставках PlayStation 4, Xbox One, а также компьютерах под управлением Windows, где ее можно приобрести в цифровом магазине Epic Games Store по цене в 845 гривен.
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