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Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео

Игра получила среднюю оценку в 84 балла по данным Metacritic

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:38
Wccftech и GamesRadar выставили игре 90 баллов из 100
Wccftech и GamesRadar выставили игре 90 баллов из 100
Фото: GamesRadar

Несмотря на ряд громких скандалов, предшествовавших релизу, 15 февраля состоялся выход долгожданной игры Metro Exodus от киевской студии 4A Games. Игровая пресса получила видеоигру на несколько недель раньше, и уже активно делится своими впечатлениями. Оценки, которые ставят украинской игре, очень высоки и "Метро" всячески рекомендуют к покупке.

Игра представляет собой шутер от первого лица, вдохновленный романом "Метро 2035" Дмитрия Глуховского. Группа выживших после ядерной катастрофы в московском метро пытается выбраться на паровозе из мертвой и замерзшей Москвы в поисках нового дома, проехав через всю Россию, встречая на своем пути разнообразные опасные ситуации, попутно решая проблемы встречных игровых персонажей и наблюдая за взаимоотношениями участниками группы.

Wccftech и GamesRadar выставили игре 90 баллов из 100. Авторы обзоров хвалят Metro Exodus за великолепно воссозданную атмосферу постапокалипсиса в духе "Сталкера", современную графику, хорошую стрельбу, разномастное оружие с возможностью его улучшения, качественно проработанные локации с вниманием к самым мелким деталям и общую занимательную приключенческую историю экипажа паровоза "Авроры".  

Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
Игра Metro: Exodus от украинской студии 4A Games
Фото: Steam
1/8

Нашлись и критики. PC Gamer и Techradar поставили средние оценки Metro Exodus в 76 и 75 баллов. Они также отметили красивый визуальный ряд и интересную историю, но ругают проект за скучную боевую систему, обилие багов, плохой искусственный интеллект, долгую загрузку уровней, высокими требованиями к компьютеру и неотзывчивое управление с геймпада.

"Metro Exodus – великолепная игра во многих отношениях. Красивая графика, великолепный левл-дизайн. Игра универсальна в своей способности оставаться линейной, при этом предлагая варианты "песочницы". Но ее технические проблемы невозможно игнорировать. Неуклюжая система управления и обилие ошибок – факторы, над которыми следует поработать. В любом случае, игра достойна вашего внимания, так как подобных необычных проектов сейчас крайне мало", – резюмирует TechRadar.

В целом игра получила оценку в 84 балла по данным Metacritic, что является очень хорошим результатом для отечественной игры и неплохим показателем для всего игрового мира.

Metro Exodus доступна на игровых приставках PlayStation 4, Xbox One, а также компьютерах под управлением Windows, где ее можно приобрести в цифровом магазине Epic Games Store по цене в 845 гривен.

Как обогатиться, играя в компьютерные игры:

Напомним, что на днях вышла бесплатная игра в жанре Battle Royale – Apex Legends. Рекомендуем также ознакомиться эксклюзивным лонгридом об украинских играх "От казаков до монстров в метро Киева" от редакции "Сегодня". 

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Источник: TechRadar
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