Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Мир ждет глобальная смертельная эпидемия – ученые

Специалисты определили типичные признаки такой инфекции, проанализировав возможные факторы, способствующие глобальной эпидемии  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Эпидемия опасна для всех. Фото из открытых источников
Эпидемия опасна для всех. Фото из открытых источников

Исследователи из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса опубликовали доклад, согласно которому следующая пандемия, которая может стать причиной смерти тысяч человек по всему миру, будет вызвана вирусной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем.

По мнению исследователей, угроза со стороны таких возбудителей смертельно опасных болезней, как вирус Эбола или вирус Зика, сильно преувеличена. Намного более вероятно, что глобальную эпидемию вызовет РНК-содержащий вирус, генетический материал которых представлен в виде менее стабильных, чем ДНК, нуклеиновых кислот. Это позволяет инфекционному агенту быстро мутировать, обходя иммунную систему зараженных, что делает его потенциально смертельным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NASA объявило о существовании гейзеров на спутнике ЮпитераУченым удалось провести операцию по пересадке памяти Ученые нашли смертельный вирус в зубах древнего человека

Ученые определили типичные признаки такой инфекции, проанализировав возможные факторы, способствующие глобальной эпидемии. Так, вирус должен уметь заражать других людей до того, как у переносчика проявятся первые симптомы, и он должен быть незнаком для иммунной системы большинства хозяев. Кроме того, для инфекции должен быть характерен относительно низкий (по сравнению с геморрагическими лихорадками) уровень летальности. Подобными свойствами обладают возбудители гриппа, простуды и ОРВИ.
Одна из самых смертоносных пандемий — "испанка" — была вызвана вирусом гриппа. Им заразились 29,5 процента населения планеты, а летальность составила 10-20 процентов. У вируса Эбола летальность составляет до 90 процентов.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже:

Еще несколько материалов по теме:
В ледниках обнаружили необычную находку Блондинки способны точнее и быстрее решать поставленные задачи – ученые Ученые выяснили, о чем, кроме возраста, свидетельствуют седые волосы Под вулканической лавой археологи нашли окаменевшую лошадь
эпидемия ученые
Источник: phys.org

Новости партнеров

Новости партнеров