Мирный атом: ученые изобрели реактор для добычи кислорода

Ядерная установка "превращает" углекислый газ в кислород, которым можно дышать

Изобретение физиков поможет побороть глобальное потепление Фото: Pixabay

Ученые из Калифорнийского технологического института заявили, что смогли решить главную проблему пребывания человека в космосе. Их революционное изобретение позволяет создавать кислород для дыхания. Для его добычи был разработан специальный реактор, способный перерабатывать диоксид углерода (CO 2 ) в молекулярный кислород (O 2 ). По мнению специалистов, их изобретение поможет побороть глобальное потепление и наладить производство кислорода в космосе, сообщает журнал Nature Communications.

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Ядерный реактор для добычи кислорода работает по принципу ускорителя частиц. Сперва молекулы CO 2 в нем ионизируются, а затем ускоряются с помощью электромагнитного поля. После "разгона" диоксид углерода сталкивают с золотой фольгой, которая расщепляет молекулы CO 2 на молекулярный кислород и атомарный углерод.

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Пробный запуск реактора доказал, что данный концепт производства кислорода действительно возможен и в будущем может стать масштабируемым. Сейчас специалистам предстоит улучшить работу установки, поскольку в текущей форме она обладает весьма низким КПД: на каждые 100 молекул CO 2 она способна производить порядка 1-2 молекул молекулярного кислорода.

Схема расщепление молекул CO2 в O2 Фото: Naked-science

В будущем реактор может использоваться для производства кислорода для астронавтов, которые будут летать на Луну, Марс и даже за пределы Солнечной Системы. На Земле подобная установка с тоже может оказаться весьма полезной, ведь она сможет снижать концентрации диоксида углерода в атмосфере и перерабатывать их в кислород, тем самым помогая в борьбе с глобальными климатическими изменениями.

Напомним, что ранее ученые отказались от килограмма и рассказали, что используют вместо него. В свою в Румынии специалисты создали настоящее оружие Звезды Смерти, уничтожающее абсолютно все.

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