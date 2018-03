Миру грозит наступление глобального катаклизма: новое исследование геологов

Глобальное потепление может привести к катастрофическому падению уровня растворенного кислорода в морской воде. Что в свою очередь вызовет массовое вымирание морской фауны.

Это выяснили ученые Университета Отаго и опубликовали результаты своего исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о нем рассказывает Phys.org.

Во время исследования геологи проанализировали содержание изотопов урана в отложениях на территории Англии и Италии, возрастом около 100 миллионов лет. Таким образом они оценили содержание кислорода в древних океанах, а также причины его истощения.

В результате исследования оказалось, что 94 миллиона лет назад, когда произошло второе океанское аноксическое событие, в океаны попадало большое количество соединений углерода, чему способствовало высокое содержание углекислого газа атмосферы.

"Это говорит о том, насколько уязвима система Земли для больших выбросов углекислого газа в атмосферу – будь то из вулканических процессов илиблагодаря человеческой деятельности", – отметил профессор Лентон и добавил, что одним из долгосрочных последствий потепления климата является дезоксигенация океана – с тяжелыми последствиями для морской жизни.

Геологи также отметили, что сейчас рост концентрации парниковых газов из-за деятельности человека происходит гораздо быстрее, а степень дезоксигенации, которая характерна для мелового периода, будет достигнута через сотни тысяч, а не миллионы лет, как предполагалось ранее.

Отмечается, что уже сейчас в Мировом океане возникают мертвые зоны — области, где в воде содержится очень мало кислорода. Согласно результатам исследования экологов из Швеции и США, число мертвых зон в последние годы превысило четыре сотни.

Ранее сообщалось, что ученые заметили катастрофическое снижение уровня кислорода в Мировом океане. Специалисты провели количественную оценку динамики находящегося в Мировом океане молекулярного кислорода за последние пятьдесят лет.