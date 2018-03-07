Миру грозит наступление глобального катаклизма: новое исследование геологов

Сегодня, 12:14

Ученые проанализировали содержание изотопов урана в отложениях на территории Англии и Италии, возрастом около 100 миллионов лет

Глобальное потепление может привести к катастрофическому падению уровня растворенного кислорода в морской воде. Фото: pixabay
Глобальное потепление может привести к катастрофическому падению уровня растворенного кислорода в морской воде. Фото: pixabay

Глобальное потепление может привести к катастрофическому падению уровня растворенного кислорода в морской воде. Что в свою очередь вызовет массовое вымирание морской фауны.

Это выяснили ученые Университета Отаго и опубликовали результаты своего исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о нем рассказывает Phys.org.

Во время исследования геологи проанализировали содержание изотопов урана в отложениях на территории Англии и Италии, возрастом около 100 миллионов лет. Таким образом они оценили содержание кислорода в древних океанах, а также причины его истощения.

В результате исследования оказалось, что 94 миллиона лет назад, когда произошло второе океанское аноксическое событие, в океаны попадало большое количество соединений углерода, чему способствовало высокое содержание углекислого газа атмосферы.

"Это говорит о том, насколько уязвима система Земли для больших выбросов углекислого газа в атмосферу – будь то из вулканических процессов илиблагодаря человеческой деятельности", – отметил профессор Лентон и добавил, что одним из долгосрочных последствий потепления климата является дезоксигенация океана – с тяжелыми последствиями для морской жизни.

Геологи также отметили, что сейчас рост концентрации парниковых газов из-за деятельности человека происходит гораздо быстрее, а степень дезоксигенации, которая характерна для мелового периода, будет достигнута через сотни тысяч, а не миллионы лет, как предполагалось ранее.

Отмечается, что уже сейчас в Мировом океане возникают мертвые зоны — области, где в воде содержится очень мало кислорода. Согласно результатам исследования экологов из Швеции и США, число мертвых зон в последние годы превысило четыре сотни.

Ранее сообщалось, что ученые заметили катастрофическое снижение уровня кислорода в Мировом океане. Специалисты провели количественную оценку динамики находящегося в Мировом океане молекулярного кислорода за последние пятьдесят лет.
рост, экологов, море, вымирание, исследования, глобальное потепление, геология

Вы сейчас просматриваете новость "Миру грозит наступление глобального катаклизма: новое исследование геологов". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Вспышка на Солнце. Фото: NASA

Как солнечная активность усилит эффект глобального потепления: неутешительный ответ ученых

15 Февраля, 09:36

Новый Великий минимум может начаться в 2020 году и продлиться около 50 лет 

Техно

Ливни станут сильнее. Фото: pixabay

Штормы и сильные ливни: к чему приведет глобальное потепление через 25 лет

15 Января, 15:08

По словам ученых, период в 25 лет они выбрали, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами
Загрузка...

Евросоюз

Фото: coreyfishes.com

Уровень Северного моря поднялся до рекорда

15 Января, 11:46

Средний уровень Северного моря находится на 11 сантиметров выше нормального амстердамского уровня

Техно

Океанское дно проседает. Фото: pixabay.com

Вода из тающих ледников прорвала океанское дно

11 Января, 11:04

Реальный рост объема Мирового океана недооценивается, говорят ученые

Техно

Стивен Хокинг. Фото: naked-science.ru

Стивен Хокинг предрек ад на Земле с дождями из серной кислоты и кипящими океанами

11 Января, 07:08

Ученый считает, что со временем Земля способна превратиться в такую же "тепличную планету", как Венера: с дождями из серной кислоты, кипящими океанами и температурой 250 градусов тепла

Евросоюз

Фото: AFP

Норвегия готовится первой в мире полностью перейти на "зеленую энергетику"

10 Января, 01:47

Уже сейчас страна практически на 100% обеспечила себя электроэнергией из возобновляемых источников

Психология

Секрет счастья норвежцев. Фото: cnbc.com

Почему норвежцы самые счастливые в мире люди

9 Января, 15:02

Во всемирном рейтинге счастья - Норвегия на первом месте

Техно

Глобальное потепление угрожает даже тихоходкам. Фото: pixabay

Ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление

26 Декабря 2017, 14:54

Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением
Загрузка...