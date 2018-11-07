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Мобильная красота: cоставлен рейтинг самых привлекательных смартфонов

В рейтинг попали исключительно аппараты на мобильной платформе Android

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:27
Эти смартфоны действительно выделяются из толпы. Фото: Engadget
Эти смартфоны действительно выделяются из толпы. Фото: Engadget

Современный мобильный рынок наполнен смартфонами, которые похожи друг на друга, а порой отличить их может только опытный пользователь. Сейчас такого разнообразия в дизайне, как в 2000-х, – нет и покупателям сложно подобрать себе внешне симпатичный мобильный аппарат. Хотя есть попытки возродить культовые модели прошлого, но такие модели довольно нишевые.

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Поэтому для тех, кто ищет себе мобилку в первую очередь для красоты, то портал AndroidInsider упросил задачу по поиску и составил рейтинг самых красивых смартфонов. В рейтинг попали исключительно аппараты на мобильной платформе Android, потому как iPhone являются эталоном дизайна и привлекательности, на который равняются другие производители.

Samsung Galaxy S8

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Samsung Galaxy S8 является одним из красивейших смартфонов в мире
Фото: Mashable

Представленный в 2017 году смартфон завоевал популярность благодаря своему вытянутому корпусу с дисплеем с соотношением сторон 18:9, сделавший его весьма привлекательным и отличительным от других моделей.

HTC One M7

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HTC One M7
Фото: Phandroid

После One X компания не сбавила обороты и представила смартфон с еще более выразительным дизайном. One M7 можно с уверенностью назвать лучшим Android-смартфоном 2013 года.

Moto X (2013)

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Moto X в 2013 был одним из самых желанных аппаратов, в первую очередь из-за внешнего вида
Фото: BGR

Представленный в 2013 году Moto X был одним из самых желанных смартфонов на тот момент. Несмотря на среднюю мощность, аппарат обладал аналогом Always On Display, на сайте Moto Maker можно было выбрать комбинацию цветов и даже надпись на корпусе.

Nexus 5 (Red)

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Nexus 5 сочетал в себе не только стиль, но и мощь
Фото: Root-Nation

LG Nexus 5 в красном цвете до сих пор многие считают самым красивым смартфоном Android на рынке. Вышедший в 2013 году смартфон обладал не только привлекательным внешним видом, но и внушительной аппаратной частью.

Moto Z

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Moto Z
Фото: digital-trend.jp

Motorola выстрелила второй раз в 2017 году, презентовав модельный ряд Moto Z. Ситуация с этими смартфонами была такой же, как в 2013 году – не особо мощные аппараты подкупали очень красивым внешним видом и стильными аксессуарами.

Напомним, что ранее из-за скандала Apple отказалась делать людей на фото "слишком красивыми". Также недавно эксперты составили рейтинг ТОП-10 мощных смартфонов октября.

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