Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Самые доступные смартфоны 2019 года в скромном бюджете до 5000 гривен

Пять недорогих смартфонов к Новому году 2020 Фото: Android Next

2019 год подходит к концу, поэтому пора подводить итоги по лучшим смартфонам. Начнем с бюджетного сегмента, где в этом году была представлена масса очень хороших моделей. Сегмент доступных смартфонов за последние годы сильно улучшился. Компании добились больших успехов во внедрении передовых инноваций в бюджетном сегменте, что позволило получить устройства, которые работают быстро, выполняют почти все возложенные на них функции и при этом обладают "вкусной" ценой.

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"Сегодня" выбрали наилучших представителей смартфонов в минимальном бюджете до 5000 гривен. Присмотритесь к нашему рейтингу, возможно один из этих телефонов будет приятным и недорогим подарком под новогоднюю елку.

Лучшее соотношение цены и качества: Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 Фото: Android Police

Китайский бренд Xiaomi в 2019 году стал лидером на рынке смартфонов Украины. Также в этом году они выпустили самый удачный смартфон по соотношению цены и качества Xiaomi Redmi Note 7. Главным достоинством является его фотокамера в 48 мегапикселей – на момент анонса обладала самым большим разрешением среди смартфонов. В качестве сенсора может быть использован Samsung GM1 или от Sony IMX586. Правда, чтобы сделать телефон максимально доступным, производителю пришлось отказаться от оптической стабилизации.

Xiaomi Redmi Note 7 также оснащен по максимуму для своей цены в 4499 гривен. 6,3-дюймовый IPS-экран с хорошей цветопередачей и разрешением 2340x1080 пикселей. Внутри интегрирован процессор Qualcomm Snapdragon 660, обеспечивающий отличное быстродействие и достойную производительность в играх. Памяти использовано 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на встроенном флэш-накопителе. Также, впервые в модельном ряде смартфонов Redmi использован порт USB Type-C для зарядки очень емкой батареи на 4000 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 4.

Лучший экран: Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30 Фото: Root-Nation

Второе место занял южнокорейский аппарат Samsung Galaxy A30. Этот смартфон чуть дороже Redmi Note 7 и также обладает сбалансированными техническими характеристиками, подогретыми приятным дизайном. В отличие от моделей, представленных в нашем рейтинге, этот аппарат единственный, который обладает матрицей Super AMOLED. Главное достоинство такого экрана в высокой насыщенности цветов и очень широких углов обзора без искажений. Сам экран обладает диагональю 6,4 дюйма, покрывающей 85,1% лицевой поверхности с разрешением 2340х1080 пикселей.

Galaxy A30 работает на базе 8-ядерного процессора собственной разработки Exynos 7904 (2х1,8 ГГц + 6х1,6 ГГц). Оперативной памяти предусмотрено 3 или 4 ГБ, а встроенное файловое хранилище до 64 ГБ. Правда, чтобы уместиться в бюджет в 5000 грн, придется выбирать модель с базовыми характеристиками памяти (4600 грн). Основная фотокамера двойная, состоящая из модулей на 16 МП (f/1.7) и широкоугольного на 5 МП (f/2.2). Фронтальная на 16 МП (f/2.0). Всю аппаратную начинку питает довольно емкий аккумулятор на 4000 мАч, который заряжается от 15 Вт зарядки.

Самый надежный: Tecno Spark 4

Tecno Spark 4 Фото: Android Authority

Популярный бренд из Поднебесной Tecno Mobile, который в настоящее время уверенно набирает популярность в Украине, в прошлом месяце выпустил на нашем рынке универсальную мультимедийную модель Tecno Spark 4. Новинка внезапно оказалась очень даже неплохим выбором в бюджетном сегменте стоимостью в 2999 грн.

Tecno Spark 4 обладает гармоничным дизайном с градиентной расцветкой и сбалансированным техническим оснащением. Трубка получила 6,54-дюймовый IPS экран с минимальными рамками и разрешением 1600x720 пикселей (20:9). В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерное решение MediaTek Helio P22, которое дополняет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного флэш-накопителя. Также смартфон оснащен новейшей прошивкой Android 9.0 с гибкой оболочкой HiOS. Основная двойная камера обладает разрешением 13 МП + 2 МП, а фронтальная – 8 МП. Питает всю начинку батарея емкостью 4000 мАч.

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Отличительной чертой новинки является его высокая надежность – компания заявила, что смартфоны Tecno обладают самым низким процентом брака, который составляет всего 1,12%. Также особенностью сервисной политики бренда является расширенная сервисная поддержка, которая составляет "12+1 месяц гарантии".

Лучшая фотокамера: Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 Фото: Android Central

Смартфон P Smart является представителем возрожденной молодежной серии от Huawei. Мобильный аппарат к концу 2019 года смог немного сбросить в цене (4999 гривен), чтобы оказаться в нашем рейтинге. Главное достоинство смартфона – изысканный дизайн со скругленным корпусом, глянцевому покрытию и эффектным цветовым переходом из бирюзового в синий цвет.

P Smart может также похвастаться процессором Kirin 710 со встроенным искусственным интеллектом, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти и емкой батареей емкостью 3400 мАч с быстрой зарядкой. Две камеры 13 МП и 2 МП со встроенным датчиком глубины обладают удивительным количеством функций, позволяющие делать качественные фотоснимки при слабом освещении – впечатляющие возможности для доступного телефона.

Предельно доступный: Xiaomi Redmi 7A

Xiaomi Redmi 7A Фото: Akket

Если ваш бюджет составляет не более 100 долларов, то самым лучшим представителем в этом рейтинге является бестселлер 2019 года – Xiaomi Redmi 7A. В смартфоне за 2299 гривен китайский производитель смог обеспечить достойную производительность для выполнения повседневных задач и приятный внешний вид. Звонки, общение в соцсетях и мессенджерах, чтение новостных лент, работа с почтой, документами, веб-серфинг – все это ему по зубам.

В основе Xiaomi Redmi 7A используется энергоэффективная 8-ядерная платформа Snapdragon 439 от Qualcomm. Оперативной памяти всего 2 ГБ, тогда как объем встроенного хранилища может быть до 32 ГБ. Мобильный аппарат оснащается небольшим 5,45-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS с разрешением 1440х720 пикселей. Xiaomi Redmi 7A оснастили емким аккумулятором на 4000 мАч, способный обеспечить 2 дня работы без подзарядки при средней нагрузке.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями. Также недавно эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году.

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