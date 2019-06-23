Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мода из Поднебесной: ТОП-5 лучших китайских смартфонов

Путеводитель по самым лучшим китайским телефонам 2019 года по мнению экспертов из Techadvisor

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Выбираем лучшие мобильные устройства года из Поднебесной
Выбираем лучшие мобильные устройства года из Поднебесной
Фото: Techadvisor

Китайские бренды, такие как Huawei, Honor, Xiaomi и прочие, с каждым годом становятся все популярнее, наступая на пятки таким именитым производителям, как Apple и Samsung. Все потому, что производители из Поднебесной подняли качество своих мобильных устройств на должный уровень, а ценник является "топом за свои деньги".

Смотрите также в сюжете о том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Эксперты из ресурса Techadvisor подвели итоги первого полугодия и составили рейтинг самых лучших китайских смартфона 2019 года. Все эти модели являются флагманами своих производителей, а значит стоимость их "кусается", но в любом случае она в итоге оказывается ниже, чем у более дорогих брендов. Тем не менее, тем, кто собирается взять лучший китайский смартфон, как по качеству, так и по производительности, стоит обратить на этот список.

OnePlus 7 Pro

Ценник OnePlus 7 Pro стартует с 669 долларов
Ценник OnePlus 7 Pro стартует с 669 долларов
Фото: BGR

В OnePlus 7 Pro обнаружено очень мало недостатков. Характеристики дисплея, фотокамеры и процессора, по сути, являются лучшими в своем классе. Немного завышенная цена (22 тысячи гривен) не оправдывает отсутствие у смартфона водонепроницаемого корпуса и беспроводной зарядки. Но в остальном это первый претендент на лучший смартфон 2019 года.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9
Фото: TechCrunch

Xiaomi Mi 9 до появления Redmi K20 Pro был самым мощным смартфоном в мире, возглавляя весенние рейтинги производительности. Этот смартфон, наверное, предлагает самое лучшее соотношение цены и качества среди топовых моделей – за 12 тысяч гривен у него просто не конкурентов. За такую цену покупатель получит топовый процессор 2019 года Snapdragon 855 и 6/128 ГБ памяти – конкуренты с таким аппаратным набором просят на порядок больше.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro по качеству ночной съемки опережает любой современный смартфон
Huawei P30 Pro по качеству ночной съемки опережает любой современный смартфон
Фото: The Verge

На 2019 год Huawei P30 Pro является лучшим смартфоном компании. Дизайн не имеет себе равных, дисплей выше всяких похвал, а фотокамера предлагает самое лучшее качество среди всех мобильных устройств, опережая даже хваленые Samsung и Apple. Правда, чтобы обладать таким "убер-девайсом" надо раскошелиться на 21 тысячу гривен в самой минимальной комплектации. Но, как уверяет Techadvisor, оно того действительно стоит.

Обратите внимание, что P30 Pro вышел до того, как Huawei включили в "черный список" США, но модель вышла до запрета, поэтому будет полностью поддерживаться Google даже после полного запрета использовать Android.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi MIX 3
Xiaomi Mi MIX 3
Фото: GSMarena

Mi Mix 3 — это один из редких представителей смартфонов с корпусом форм-фактора слайдера. Таким образом китайский производитель решил проблему размещения фронтальной фотокамеры и обеспечения полного покрытия лицевой панели безрамочным дисплеем. Несмотря на прошлогоднюю аппаратную начинку, этот флагман остается актуальным и в 2019 году. В нем используется производительный процессор Snapdragon 845, качественная 24 МП фотокамера и впечатляющий AMOLED дисплей. Также за год стоимость смартфона упала до конкурентоспособной – около 11 тысяч гривен.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Pro
Фото: CNET

Huawei Mate 20 Pro – это хороший пример идеально сбалансированного смартфона. Прошлогодний аппарат тоже остается актуальным даже в 2019 году по ряду причин: одна из лучших фотокамер среди топовых мобильных устройств, достойная производительность, высококачественный экран, сверхбыстрая беспроводная зарядка и превосходные показатели времени работы. Стоит также отметить, что за год смартфон потерял в цене (16 тысяч гривен), что позволило ему привлечь внимание покупателей, которые мечтали им обладать год назад.

Напомним, что ранее мы рассматривали ТОП-5 ноутбуков 2019 года с мощными батареями. Также мы рекомендовали ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft внезапно начала торговать запрещенными ноутбуками Huawei Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение Xiaomi обновит смартфоны до Android 10: названы модели
рейтинг смартфоны Xiaomi Huawei OnePlus 7 Pro
Источник: Techadvisor
Реклама

Новости партнеров

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"

Популярные статьи

Вчера, 16:46Шоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

Вчера, 12:09Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 12:08Fun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно

21 июняШоу-бизнес

"Люблю Брэда Питта": Дженнифер Энистон призналась в своих чувствах

21 июняFun

Новый вид животных? На фото показали загадочную кошку-лису

21 июняEvents

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

21 июняТехно

Сенсация: во Вселенной обнаружен двойник Земли

20 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

20 июняTravel

Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

20 июняШоу-бизнес

Анна Седокова показала фигуру в купальнике: пикантные фото

Новости партнеров

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Сын Евгении Феофилактовой начал худеть
Сын Евгении Феофилактовой начал худеть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь