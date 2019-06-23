Мода из Поднебесной: ТОП-5 лучших китайских смартфонов

Путеводитель по самым лучшим китайским телефонам 2019 года по мнению экспертов из Techadvisor

Выбираем лучшие мобильные устройства года из Поднебесной Фото: Techadvisor

Китайские бренды, такие как Huawei, Honor, Xiaomi и прочие, с каждым годом становятся все популярнее, наступая на пятки таким именитым производителям, как Apple и Samsung. Все потому, что производители из Поднебесной подняли качество своих мобильных устройств на должный уровень, а ценник является "топом за свои деньги".

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Эксперты из ресурса Techadvisor подвели итоги первого полугодия и составили рейтинг самых лучших китайских смартфона 2019 года. Все эти модели являются флагманами своих производителей, а значит стоимость их "кусается", но в любом случае она в итоге оказывается ниже, чем у более дорогих брендов. Тем не менее, тем, кто собирается взять лучший китайский смартфон, как по качеству, так и по производительности, стоит обратить на этот список.

OnePlus 7 Pro

Ценник OnePlus 7 Pro стартует с 669 долларов Фото: BGR

В OnePlus 7 Pro обнаружено очень мало недостатков. Характеристики дисплея, фотокамеры и процессора, по сути, являются лучшими в своем классе. Немного завышенная цена (22 тысячи гривен) не оправдывает отсутствие у смартфона водонепроницаемого корпуса и беспроводной зарядки. Но в остальном это первый претендент на лучший смартфон 2019 года.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Фото: TechCrunch

Xiaomi Mi 9 до появления Redmi K20 Pro был самым мощным смартфоном в мире, возглавляя весенние рейтинги производительности. Этот смартфон, наверное, предлагает самое лучшее соотношение цены и качества среди топовых моделей – за 12 тысяч гривен у него просто не конкурентов. За такую цену покупатель получит топовый процессор 2019 года Snapdragon 855 и 6/128 ГБ памяти – конкуренты с таким аппаратным набором просят на порядок больше.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro по качеству ночной съемки опережает любой современный смартфон Фото: The Verge

На 2019 год Huawei P30 Pro является лучшим смартфоном компании. Дизайн не имеет себе равных, дисплей выше всяких похвал, а фотокамера предлагает самое лучшее качество среди всех мобильных устройств, опережая даже хваленые Samsung и Apple. Правда, чтобы обладать таким "убер-девайсом" надо раскошелиться на 21 тысячу гривен в самой минимальной комплектации. Но, как уверяет Techadvisor, оно того действительно стоит.

Обратите внимание, что P30 Pro вышел до того, как Huawei включили в "черный список" США, но модель вышла до запрета, поэтому будет полностью поддерживаться Google даже после полного запрета использовать Android.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi MIX 3 Фото: GSMarena

Mi Mix 3 — это один из редких представителей смартфонов с корпусом форм-фактора слайдера. Таким образом китайский производитель решил проблему размещения фронтальной фотокамеры и обеспечения полного покрытия лицевой панели безрамочным дисплеем. Несмотря на прошлогоднюю аппаратную начинку, этот флагман остается актуальным и в 2019 году. В нем используется производительный процессор Snapdragon 845, качественная 24 МП фотокамера и впечатляющий AMOLED дисплей. Также за год стоимость смартфона упала до конкурентоспособной – около 11 тысяч гривен.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro Фото: CNET

Huawei Mate 20 Pro – это хороший пример идеально сбалансированного смартфона. Прошлогодний аппарат тоже остается актуальным даже в 2019 году по ряду причин: одна из лучших фотокамер среди топовых мобильных устройств, достойная производительность, высококачественный экран, сверхбыстрая беспроводная зарядка и превосходные показатели времени работы. Стоит также отметить, что за год смартфон потерял в цене (16 тысяч гривен), что позволило ему привлечь внимание покупателей, которые мечтали им обладать год назад.

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