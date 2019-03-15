Модные и быстрые: самые главные смартфоны 2019 года

Десятка главных флагманов 2019 года, которые будут работать на мощном процессоре Snapdragon 855

Смартфоны, которые будут задавать моду в 2019 году Фото: Digital Trends

Qualcomm Snapdragon 855 — это новейший мобильный процессор, который будет использоваться почти во всех флагманских устройствах 2019 года. Кроме Huawei – у них будет свой чип HiSilicon Kirin 990. В продаже уже появилось несколько моделей на этом чипе, которые демонстрируют монструозную производительность и являются самыми мощными смартфонами на операционной системе Android на текущий момент. В этом рейтинге мы расскажем о самых главных топовых смартфонах, которые будут "задавать моду", работая на мощном процессоре от Qualcomm.

Возможности процессора

Snapdragon 845 к концу 2018 года сильно уступал по производительности своему главному конкуренту – Apple A12 Bionic. Пришедший на смену 845-й модели Snapdragon 855 — это стремление Qualcomm "догнать и перегнать" Apple.

Snapdragon SoC 855 состоит из восьми ядер Kryo 485, которые разделены на три кластера: большое и максимально производительное ядро Cortex A76, работающее на частоте 2,84 ГГц, три высокопроизводительных Cortex A76 на частоте 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Производительность чипа возросла на 45% по сравнению со Snapdragon 845. Прирост мощности графического ядра Andreno 640 относительно предшественника составил 20%. Поддерживается оперативная память LPDDR4X с частотой 2133 МГц.

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Snapdragon 855 также является первой коммерческой мобильной платформой, поддерживающей гигабитную сеть 5G, однако она не интегрирована в SoC. Чип имеет встроенный модуль LTE, но устройства 5G должны быть оснащены дополнительным модемом Snapdragon X50. Процессор получился очень мощным и энергоэффективным, который даже превзошел Apple A12 Bionic в синтетических тестах AnTuTu. Теперь рассмотрим самые лучшие смартфоны на этом чипе, которые можно будет приобрести в этом году.

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Фото: CNET

Модельный ряд Samsung Galaxy S10 (Galaxy S10e, S10 и S10 Plus) дебютировал 8 марта 2019 года. Флагманы Samsung являются самыми передовыми смартфонами на текущий момент и главными флагманами года на мобильной платформе Android.

Все модели разнятся дисплеями от 5,8 до 6,7 дюймов. Все обладают "вкусными" функциями, вроде динамического AMOLED-дисплея Infinity-O с сертификацией HDR10 +, врезанный в экран окуляр селфи-камеры, Wireless PowerShare, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, поддержка Fast Wireless Charging 2.0 и самое главное процессор Qualcomm Snapdragon 855 на борту.

Однако модели с таким процессором в Европе, включая Украину, официально продаваться не будут – у них интегрирован чип Exynos 9820. Samsung Galaxy S10 со Snapdragon 855 доступен только жителям США, стран латинской Америки, Китая и Гонконга.

Напоследок стоит отметить другие впечатляющие характеристики: базовая память объемом 1 ТБ, 12 ГБ ОЗУ и 4100 мАч – все это в модификации Galaxy S10 Plus.

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold Фото: Android Authority

Новый Samsung Galaxy Fold привлекает внимание складным дисплеем, который может трансформироваться из 4,6-дюймового смартфона в планшет с 7,3-дюймовым экраном. Он оснащен процессором Snapdragon 855, 512 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ ОЗУ и батареей емкостью 4380 мАч. Стартовая цена Galaxy Fold составит 1980 долларов, а выйдет в апреле 2019 года.

Sony Xperia 1

Sony Xperia 1 Фото: Android Central

Sony полностью отказалась от бренда XZ и переработала свои флагманские модели без устаревшего дизайна с большими рамками. Первой моделью "новой волны" станет Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон, оснащенный 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-дисплеем с кинематографическим соотношение сторон 21:9 CinemaWide и объемным звуком Dolby Atmos 3D. Подобные решения созданы для более улучшенного просмотра фильмов со смартфона. Прочие характеристики включают 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ/128 ГБ встроенной флэш-памяти, Snapdragon 855, тройную фотокамеру, боковой датчик отпечатков пальцев и класс защиты IP68 для водонепроницаемости. Смартфон должен появиться в продаже к концу весны по цене 1100 долларов.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Фото: Android Police

Xiaomi выпустила Mi 9 в феврале 2019 года. Это первый смартфон китайского производителя с тройной фотокамерой, при этом основная камера использует новейший 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. В Xiaomi Mi 9 интегрирован процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти, 6,39-дюймовый FHD + (1080 × 2340) AMOLED-дисплей и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Мобильный аппарат уже доступен в Украине, а цены стартуют от 14 тысяч гривен.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix 3 5G Фото: Digital Trends

Внешне Xiaomi Mi Mix 3 5G – это полная копия прошлогоднего флагмана Mi Mix 3. Обладает таким же корпусом в форм-факторе слайдера, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ/128 ГБ памяти, 6,39-дюймовым OLED-дисплеем, двойной задней камерой, двойной лицевой камерой и сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне. Тем не менее, есть несколько важных внутренних улучшений, включая новый чип Snapdragon 855, модем Qualcomm X50 для сетей 5G и батарею емкостью более 3800 мАч. Mi Mix 3 5G поступит в продажу по цене в 680 долларов в мае 2019 года.

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ Фото: Android Authority

LG G8 ThinQ был представлен в феврале 2019 года, и выделяется среди конкурентов рядом выдающихся технологий. Во-первых, фронтальная фотокамера оснащена двойным 8 МП фотосенсором с модулем ToF для трехмерного сканирования лица. Во-вторых – OLED-экран Crystal Sound, при котором поверхность дисплея вибрирует для генерации звука. Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ ОЗУ, а питает его емкий аккумулятор на 3500 мАч с быстрой зарядкой. Дополнительно в смартфоне используется выделенный ЦАП и стереодинамики Boombox. В качестве бонуса смартфон оснастили защитой от воды и ударов.

LG V50 ThinQ

LG V50 ThinQ Фото: AndroidInsider

Еще один флагман LG V50 ThinQ дебютировал в феврале 2019 года. Смартфон может похвастаться наличием 5G-модуля, который будет впервые использоваться в смартфонах южнокорейского производителя. Он оснащен 6,4-дюймовым дисплеем OLED FullVision QHD+, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, тройной камерой и батареей емкостью 4000 мАч. Наиболее интересной особенностью V50 является аксессуар Dual Screen, который является ответом LG на складываемые смартфоны – дешево и сердито.

OnePlus 7 и OnePlus 7T

OnePlus 7T Фото: Tom's Guide

Ожидается, что китайский производитель OnePlus выпустит OnePlus 7 в мае 2019 года и OnePlus 7T несколько месяцев спустя. Информации о смартфонах пока нет никакой, кроме того, что работать новинки будут на процессоре Snapdragon 855 с модулем 5G, что делает их одними из главных флагманов года.

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z5 Pro GT Фото: Tom's Guide

Lenovo Z5 Pro GT, который стал Lenovo Z5 Pro, является первым в мире смартфоном с чипом Qualcomm Snapdragon 855. Lenovo начала принимать предварительные заказы в Китае в январе, а первые клиенты получили свои телефоны в начале февраля 2019 года. Z5 Pro GT оснащен 6,39-дюймовым дисплеем Super AMOLED от Samsung, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной и 8-мегапиксельной камерами для селфи, 24-мегапиксельной и 16-мегапиксельной основной камерой, до рекордных 12 ГБ оперативной памяти, 128/512 ГБ флэш-памяти и аккумулятор емкостью 3350 мАч.

У аппарата стильный дизайн с дисплеем без рамки благодаря скрываемой выдвижной селфи камере, как у Mi Mix 3 5G. Z5 Pro GT доступен только в Китае, а базовый вариант на 6 ГБ/128 ГБ стоит относительно небольшие 400 долларов США.

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