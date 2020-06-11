Модный бренд обуви создал роскошный автомобиль: фото

Прототипом фешн-авто Berluti Buggy послужил классический пляжный багги Meyers Manx из 60-х с двигателем от Volkswagen Beetle

Знаменитый производитель мужской обуви, одежды и аксессуаров Berluti, который находится под крылом Louis Vuitton, неожиданно выпустил собственный автомобиль. Пляжный багги Berluti Buggy был представлен Крисом Ван Ассше и отдает дань беззаботному пляжному образу жизни 1960-х годов в южной Калифорнии.

Прототипом фешн-авто послужил классический пляжный багги Meyers Manx, созданный в 1964 году в США на основе Volkswagen Beetle. Но между ними есть разница. Оригинальный багги 60-х был просто доступным транспортом, а Berluti Buggy, напротив, — воплощение эксклюзивности и роскоши.

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Модель Berluti остается верной оригиналу. Покупатель получает такой же четырехцилиндровый оппозитный 1,6-литровй двигатель с воздушным охлаждением, рассчитанный на 90 лошадиных сил, облаченный в легкий кузов из композитных материалов. Вес пустого автомобиля составляет всего 500 кг.

Berluti Buggy Фото: CNET

В отличие от оригинала, панель приборов, руль, рычаг переключения передач и оба сиденья обтянуты фирменной высококачественной кожей Berluti с монограммой. Съемная крыша из выполнена из холста, а съемный багажник – обтянут черной кожей. На капоте также имеется латунный логотип Berluti с палладиевой отделкой.

Сколько стоит фешн-авто — не уточняется. Каждый багги будет собран исключительно под заказ клиента и все детали, включая цену, будут согласованы индивидуально. Заказать модное авто можно уже сейчас.

Напомним, что ранее с молотка был продан самый дорогой спорткар в истории – сумма сделки впечатляет. Также недавно Nissan создал внедорожник без коробки передач.

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