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Мощная ударная волна пронеслась по Вселенной после взрыва сверхновой

Сегодня, 13:21

Сверхновая звезда в созвездии Лебедя находится на расстоянии в 2400 световых лет от Земли

Телескоп "Хаббл" зафиксировал во Вселенной длинные тонкие оранжевые полосы, простирающиеся на огромное расстояние. Как выяснили ученые из Европейского космического агентства (ESA), проанализировавшие снимки, полученные космическим телескопом, это видимый след ударной волны от мощнейшего взрыва сверхновой, который произошел около 20 тысяч лет назад, сообщает Express.

Причем взрывная волна не затухла, а продолжает движение в космическом пространстве со скоростью 354 километра в секунду. Такая огромная сила ударной волны указывает на то, что взрыв был невероятно мощным, а сама звезда была огромной, приблизительно в 20 раз больше нашего Солнца и находилась на расстоянии в 2400 световых лет от Земли, что по космическим меркам "почти рядом".

Ударная волна после взрыва сверхновой в созвездии Лебедя
Ударная волна после взрыва сверхновой в созвездии Лебедя
Фото: ESA

"Изображение, полученное космическим телескопом "Хаббла" NASA, выглядит как тонкая и легкая вуаль. Но на самом деле это небольшой участок взрывной волны от сверхновой Лебедь, расположенный примерно в 2400 световых годах от нас", – объясняет Европейское космическое агентство.

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Название остатка сверхновой произошло от его положения в северном созвездии Лебедя, где он занимает площадь в 36 раз превышающую размеры Полнолуния. С момента взрыва сверхновой, остаток расширился на 60 световых лет от своего центра. Говоря "земным языком", он увеличился примерно на 567 триллионов километров.

Что заставило сверхновую Лебедя так взорваться?

Сверхновые звезды — это одни из самых крупных взрывов во Вселенной, вызванные смертельной агонией звезд. И хотя процессы различаются, результат всегда один – эпическая смерть звезды. Сверхновые делятся на две категории: взрывы типа I и типа II.

Первый тип встречается в двойных звездных системах. Две звезды, вращающиеся вокруг общей точки. Если одна из этих звезд является углеродно-кислородным белым карликом, она будет откачивать материал из своего звездного компаньона, наращивая массу. В конце концов, звезда превысит свою критическую массу и взорвется.

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Во втором типе звезда достигает конца своей жизни и у нее заканчивается ядерное топливо. Затем часть материала потечет в ядро ​​звезды, заставляя ее набирать массу, пока не станет слишком тяжелой, чтобы поддерживать стабильное состояние. Затем ядро коллапсирует, что приводит к гигантскому взрыву сверхновой.

"Солнце – одиночная и крохотная звезда, относящаяся к типу желтых карликов (G2V), и у нее недостаточно массы, чтобы в будущем стать сверхновой", – объясняют в NASA.

Напомним, что ранее взрыв сверхновой звезды изуродовал галактику. В то же время загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение.

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Источник: Express
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