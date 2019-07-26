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Мощные батареи: ТОП-7 лучших смартфонов с емким аккумулятором

Определен самый долгоживущий смартфон среди флагманских моделей 2019 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55
Самый выносливый флагман способен работать почти двое суток
Самый выносливый флагман способен работать почти двое суток
Фото: Phone Arena

В 2019 году топовые смартфоны от именитых производителей удивляли мир своими самыми передовыми технологиями: сверхкачественные и гибкие дисплеи, фотокамеры с 48 МП, экраны с вырезами под селфи-камеры, невероятно мощные мобильные процессоры и прочие новшества, которые так или иначе привлекли покупателей "вау-эффектом". Но одну серьезную проблему так никто толком и не решил – улучшение времени автономной работы.

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Даже в 2019 году среди топовых моделей редко какой смартфон способен "прожить" больше суток без подзарядки. Увеличение емкости аккумулятора все равно нивелируется прожорливыми процессорами, QHD экранами и прочей электроникой, нещадно потребляющей заряд.

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Тем не менее, эксперты популярного сайта PhoneArena провели независимое тестирование и определили самый "долгоживущий" смартфон 2019 года среди семи флагманских моделей. Т.е. в список попали только дорогие устройства от именитых производителей, а не китайские бюджетные модели с аккумуляторами в 6000-18000 мАч, а также прототип от Enegrizer, который остался в забвении.

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Для тестирования были отобраны семь самых популярных флагманских моделей с разной емкостью батареи, которая не превышает показателя в 4000 мАч. Перед тестом яркость дисплея смартфона установили на уровне 200 нит, а на самом мобильном аппарате запустили специальный скрипт, который имитирует обычный сценарий ежедневного использования мобильника.

Самые выносливые смартфоны 2019 года
Самые выносливые смартфоны 2019 года
Фото: Phone Arena

Лидером рейтинга оказался Oppo Reno 10x Zoom. Его "фантастический" результат в 12 часов говорит о том, что при умеренном использовании смартфон способен проработать двое суток без необходимости подзарядки. В целом рейтинг лучших смартфонов с лучшими аккумуляторами выглядит следующим образом:

  1. Oppo Reno 10x Zoom – 12 часов и 3 минуты
  2. Apple iPhone XS Max – 9 часов 34 минуты
  3. OnePlus 7 Pro – 9 часов 10 минут
  4. Samsung Galaxy Note 9 – 8 часов 56 минут
  5. Samsung Galaxy Note S10+ – 7 часов 59 минут
  6. LG G8 ThinQ – 7 часов 30 минут
  7. Samsung Galaxy Note S10 – 6 часов 45 минут

Напомним, что ранее мы определили ТОП-5 ноутбуков 2019 года с мощными батареями. Также мы назвали ТОП-5 лучших китайских смартфонов.

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Источник: Phone Arena
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