Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака
В спешке производитель забыл оснастить первую партию смартфонов Xiaomi Mi 9 вспышкой
Xiaomi помпезно анонсировала свой главный флагман 2019 года – Mi 9. Смартфон победил всех конкурентов по скорости и стал одним из самых доступных топовых смартфонов года. Но в спешке выпустить свою новинку как можно скорее, китайский производитель опозорился с массовым браком первой партии Xiaomi Mi 9, сообщает Andro-News.
Первые покупатели новинки обнаружили, что в тройной фотокамере смартфона отсутствует светодиодная вспышка, – ее просто забыли вмонтировать на этапе производства. Таким образом смартфон не сможет делать качественные снимки в ночное время, а также служить "фонариком".
Пользователи уже делятся снимками бракованных смартфонов в сети. Курьезность ситуации в том, что на тыльной крышке корпуса даже не предусмотрено технологическое отверстие под LED‑вспышку.
Ответственность за подобный брак несет отдел контроля качества производственных мощностей Xiaomi, которые пропустили такой очевидный недостаток. На данный момент нет точной информации, насколько велик масштаб проблемы с отсутствием LED-вспышки. Не исключено, что это не единичный случай и на сборочную линию могла поступить целая партия бракованных комплектующих.
Остается любопытный факт, что владельцам Xiaomi Mi 9 без вспышки обратились несколько коллекционеров, которые предлагают за бракованные модели неплохие суммы в несколько тысяч долларов, ведь после исправления брака подобные модели будут настоящей уникальной редкостью.
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Напомним, что ранее Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию в одной из прошивок MIUI 10. В то же время Xiaomi подготовила жесткие ограничения владельцам смартфонов.
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