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Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

В спешке производитель забыл оснастить первую партию смартфонов Xiaomi Mi 9 вспышкой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
За бракованными Xiaomi Mi 9 уже устроили охоту коллекционеры
За бракованными Xiaomi Mi 9 уже устроили охоту коллекционеры
Фото: Andro-News

Xiaomi помпезно анонсировала свой главный флагман 2019 года – Mi 9. Смартфон победил всех конкурентов по скорости и стал одним из самых доступных топовых смартфонов года. Но в спешке выпустить свою новинку как можно скорее, китайский производитель опозорился с массовым браком первой партии Xiaomi Mi 9, сообщает Andro-News.

Первые покупатели новинки обнаружили, что в тройной фотокамере смартфона отсутствует светодиодная вспышка, – ее просто забыли вмонтировать на этапе производства. Таким образом смартфон не сможет делать качественные снимки в ночное время, а также служить "фонариком".

У тройной фотокамеры отсутствует светодиодная вспышка
У тройной фотокамеры отсутствует светодиодная вспышка
Фото: Android Authority

Пользователи уже делятся снимками бракованных смартфонов в сети. Курьезность ситуации в том, что на тыльной крышке корпуса даже не предусмотрено технологическое отверстие под LEDвспышку.

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Ответственность за подобный брак несет отдел контроля качества производственных мощностей Xiaomi, которые пропустили такой очевидный недостаток. На данный момент нет точной информации, насколько велик масштаб проблемы с отсутствием LED-вспышки. Не исключено, что это не единичный случай и на сборочную линию могла поступить целая партия бракованных комплектующих.

Не исключено, что брак с Mi 9 – не единичный
Не исключено, что брак с Mi 9 – не единичный
Фото: Andro-News

Остается любопытный факт, что владельцам Xiaomi Mi 9 без вспышки обратились несколько коллекционеров, которые предлагают за бракованные модели неплохие суммы в несколько тысяч долларов, ведь после исправления брака подобные модели будут настоящей уникальной редкостью.

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Напомним, что ранее Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию в одной из прошивок MIUI 10. В то же время Xiaomi подготовила жесткие ограничения владельцам смартфонов.

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