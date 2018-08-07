Motorola представила первый в мире 5G смартфон

Motorola уже разработала смартфон под новые сети. Но в продажу он поступит лишь в 2019 году.

Motorola Moto Z3 получил съемный модуль 5G. Фото: Motorola

Мир готовится к появлению нового стандарта связи 5G. Производители уже готовят первые смартфоны с сотовым модулем нового поколения. Motorola уже разработала смартфон под новые сети.

Новый смартфон получил название Motorola Moto Z3, базирующийся на платформе Snapdragon 835 и стоит около 480 долларов. Однако этот смартфон работает лишь в сетях 4G. Однако Motorola подготовила для устройства специальный аксессуар, который крепится к крышке, представляющий собой 5G-модуль под названием 5G Moto Mod.

Motorola Moto Z3 с модулем 5G Motorola

Ресурс уже Phonearena уже рассмотрел особенности этого модуля. 5G Moto Mod станет использовать 28-гигагерцевый диапазон радиоволн оператора Verizon. Как известно, в рассматриваемом модуле будет сразу два модема Qualcomm: X50 5G NR и X24 LTE-Advanced. Таким образом, модулем станет обеспечиваться поддержка и 4G и 5G.

Модем X24 LTE будет использоваться для повседневных задач, таких как веб-навигация. X50 5G — для потоковой трансляции видео и загрузки музыки, фильмов и телевизионных передач. Для этих задач более высокая скорость является ощутимым преимуществом.

Motorola Moto Z3 с модулем 5G Motorola

В лабораторных условиях максимальная скорость загрузки для 5G Moto Mod составляет 3,5 Гбит/с. Однако на практике скорость будет достигать 1 Гбит/с. Пиковая скорость исходящего от устройства трафика в условиях лаборатории составила 1,2 Гбит/с. Ожидаемая скорость в реальных условиях: 350 — 450 Мбит/с.

Естественно, что 5G модуль будет потреблять много заряда аккумулятора, поэтому батареи 3000 мАч будет недостаточно. Производитель решил эту проблему установкой дополнительной батареи в 5G Moto Mod.

Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч Motorola

Цена 5G Moto Mod пока неизвестна, поскольку данный аксессуар появится в продаже лишь в начале 2019 года.

Напомним, что ранее ребенок посидел в мобильном интернете на 200 тысяч гривен, а появление мобильной связи 5G стало еще ближе.