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Motorola RAZR возвращается: опубликованы первые фото смартфона-раскладушки

Motorola RAZR могут официально анонсировать уже в этом месяце, а в продажу смартфон поступит весной 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:28
Motorola RAZR будет стоит около 1200 долларов
Motorola RAZR будет стоит около 1200 долларов
Фото: Pocket-Lint

Первые гибкие смартфоны в лице Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X хоть и были помпезно анонсированы, но из-за серьезных технических проблем и непомерной высокой цены их старт продаж отложили. Motorola решила воспользоваться пробелом и анонсировать свой гибкий смартфон RAZR – былую популярную "раскладушку" из прошлого десятилетия, которая возвращается в новом обличии. После множества слухов и инсайдов в интернете наконец появились первые фотографии этого мобильника.

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Фотоснимки, правда, получились довольно нечеткими. Смартфон показан в разложенном состоянии и сбоку. В целом прототип соответствует ранее опубликованным в сети рендерам. Сразу видно, что в отличие от своих громоздких конкурентов, гибкий Motorola RAZR выглядит гораздо тоньше, меньше и при этом изящнее.

Motorola RAZR
Motorola RAZR
Фото: Phone Arena

Что касается технических характеристик Motorola RAZR, то они достаточно скромные и соответствуют современным смартфонам среднеценового сегмента. Гибкий экран получит вытянутую диагональ в 6,2 дюйма и разрешением 876 х 2142 пикселей.

Motorola RAZR
Фото: Phone Arena
Motorola RAZR
Фото: Phone Arena
Motorola RAZR
Фото: Phone Arena
Motorola RAZR
Фото: Phone Arena
Motorola RAZR
Фото: Phone Arena
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Помимо него у модели будет вспомогательный небольшой дисплей на обратной стороне, как у оригинальной модели. В качестве аппаратной основы устройства выступит платформа Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Всю начинку питает аккумулятор емкостью 2730 мАч.

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Анонс Motorola RAZR должен состояться со дня на день, а в продажу, по слухам, устройство поступит весной 2020 года по цене 1000-1200 долларов.

Напомним, что ранее появились слухи, что Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4. Также в этом году Motorola представила дешевый смартфон One Vision с уникальным дисплеем.

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Источник: Phone Arena
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