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Motorola выпустила "дешевый" флагман Edge+ с изогнутым экраном

В новом флагманском смартфоне Motorola Edge+ стоимостью 999 долларов есть все для "счастья"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:30

Смартфоны премиум-класса уже давно пробили отметку в 1000 долларов, и этот ценник стремится к стратосфере. Опытные игроки на мобильном рынке понимают, что покупателя нужно привлекать не только современными технологиями, но и приемлемой стоимостью. Новинка от Motorola может составить конкуренцию 1000-долларовым флагманам своим аппаратом Edge+, который получил более дешевый ценник и вполне достойное оснащение.

Motorola возвращается к гонке смартфонов-флагманов, представив Motorola Edge+. Новая высококлассная трубка оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2340x1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и дисплеем Endless Edge с изогнутыми краями, как у Samsung. Работает смартфон на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865 и графики Adreno 650, которая сопряжена с колоссальным объемом оперативной памяти 12 ГБ LPDDR5 и 256 ГБ локального хранилища.

Смотрите также в сюжете о том, как подзаработать на селфи:

На обратной стороне используется система с тремя объективами, расположенными в соответствии с грядущим революционным дизайном LG Raindrop. Массив состоит из 108-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1.8, сверхширокой 16-мегапиксельной камерой с полем зрения в 117 градусов и диафрагмы f/2.2 и телеобъектива на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и 3-кратной оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера использует 25-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0 и четырехпиксельной технологией для выполнения функций селфи и видеоконференций.

Motorola Edge
Motorola Edge
Motorola Edge
Motorola Edge
Motorola Edge
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Среди прочих приятных особенностей: двойные стереодинамики, трио микрофонов, разъем для наушников 3,5 мм, совместимость с 5G-сетями, Bluetooth 5.1, 801.11, двухполосным Wi-Fi b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 совместимый) и аккумулятор емкостью 5000 мАч, способный заряжаться от беспроводной сети. Как утверждает Motorola, владельцы могут рассчитывать до двух полных дней использования без подзарядки, но это будет возможно в зависимости от использования. Работает Motorola Edge+ под управлением Android 10 из коробки. Motorola Edge + будет доступен к приобретению с 14 мая по цене 999 долларов.

Напомним, что ранее Apple iPhone угрожал массовый взлом: полмиллиарда пользователей оказались в опасности. Также недавно в Украине начали продавать "раскладушку" Samsung Galaxy Z Flip.

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Источник: TechSpot
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