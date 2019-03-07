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MOYO устраивает первую ночную распродажу

Для всех, кто не успел или забыл купить подарок на 8 Марта, есть отличная возможность наверстать упущенное в круглосуточном магазине техники и электроники

Компания MOYO объявила о первой ночной распродаже в своем круглосуточном магазине. Учитывая преддверие 8 Марта, предложение может стать отличной возможностью купить подарок по приятной цене, пока "она" спит.

Сниженные "ночные" цены будут на 2 000 товаров, в том числе:

Телевизор TCL 50DP660. Старая цена 16 999 грн — новая цена 11 999 грн;

Apple iPhone X. Старая цена 33 999 грн — новая цена 25 999 грн;

Мультиварка Philips HD3136/03. Старая цена 2 499 грн — новая цена 1799 грн;

Рюкзак Wenger MarieJo 14" Convertible Sling Black. Старая цена 1 689 грн — новая цена 779 грн;

Автокресло Avionaut Ultralite London Grey. Старая цена 5 616 грн — новая цена 4 860 грн;

Ноутбук ASUS R540LA-DM986T (90NB0B01-M19900). Старая цена 10 999 грн — новая цена 8 999 грн.

Распродажа стартует в 22:00 7 марта и продлится до 10:00 8 марта. Специальная цена будет действовать только при покупке в магазине MOYO 24/7 (Киев, ул. Марка Вовчка, 18А) в указанный период, или до последнего товара на складе.

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