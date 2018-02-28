Мозг отмирает: грипп способен лишить вас воспоминаний

Сегодня, 19:36

При инфицировании некоторыми штаммами у грызунов отмечались структурные изменения и нарушение функции в гиппокампе

От гриппа страдает даже ваш мозг. Фото: pixabay
От гриппа страдает даже ваш мозг. Фото: pixabay

Американские учёные, совместно с коллегами из Германии, выяснили: мыши, которым целенаправленно вводили штаммы гриппа, имели повреждения определённых участков мозга. В скором времени учёные поняли, что такое поражение вызывает проблемы с памятью.

При инфицировании некоторыми штаммами у грызунов отмечались структурные изменения и нарушение функции в гиппокампе. Эксперты выяснили, что на мышей воздействует три штамма гриппа: H1N1, что в 2009 году погубил огромное количество людей, H7N7, к которому человек малочувствителен и третий – H3N2, что за последние годы заполонил весь земной шар.

Учёные внедряли вирус через нос самкам животных и наблюдали, что же будет происходить с памятью через 30, 60 и 120 дней. Также в эксперименте принимала участие и контрольная группа мышей. Через месяц после "выстрела" в нос инфекцией, все грызуны выздоровели, некоторые даже вернули свой первоначальный вес. В итоге исследователи провели эксперимент.

Выяснилось, что у мышей, которые были заражённы штаммами вирусов H3N2 и H7N7, имели трудности в запоминании расположения подводной платформы, также грызунам было сложно пройти лабиринт. А вот мыши, которым внедрили вирус H1N1, выглядели более проворными и сообразительными. Помимо лабиринтов и платформ специалисты провели изучение клеток с помощью микроскопа. Аппарат показал, что забывчивость сопровождается структурным изменением.

В ходе дальнейшего исследование эксперты были удивлены. Спустя 120 дней после заболевания гриппом структура мозга возвращалась в обычное состояние. Специалисты для себя подытожили, что штаммы H3N2 и H7N7 вызывали нарушения мозга из-за того, что происходило нарушение нейронов в гиппокампе. Ещё штаммы активизировали иммунные клетки, которые приводили к расстройству (депрессия, аутизм, шизофрения).

Это свидетельствует о том, что некоторые возбудители гриппа несут угрозу для нормальной функции головного мозга. Учёные отмечают, что мозг мышей и человеческий мозг функционирует подобным образом, поэтому данный эксперимент дает понять специалистам, что нужно делать при заболевании определённых штаммов гриппа, чтобы не навредить извилинам.

Напомним, ранее учеными был найден "ключ" к самому страстному сексу,

Также сообщалось, что физики создали новую форму материи

О том, что эпидемию гриппа объявили в пяти областях Украины, смотрите на видео ниже:
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Источник:

VladTime

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