В Firefox появится грандиозная идея от Apple

Речь идет об автоматической блокировке отслеживания на сайтах

Новая функция поможет Firefox бороться с рекламой. Фото: Mozilla

Следующая версия Firefox получит самую удачную опцию из браузера Safari за авторством разработчиков Apple. Речь идет об автоматической блокировке отслеживания на сайтах, которая сократит количество таргетированных объявлений, демонстрация которых может оказаться нежелательной для некоторых категорий пользователей.

Впервые эта опция появилась в мобильной версии Safari с выходом обновления iOS 11. Она позволяла пользователям самим решать, делиться с сайтами личной информацией или блокировать ее. Автоматическую блокировку таргетированной рекламы можно было включить простым переключателем в настройках.

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Распространение функции запрета отслеживания окажет негативное влияние на рынок интернет-рекламы. Не имея возможности собирать информацию о действиях пользователей в Сети и предлагать максимально релевантную рекламу, рекламодатели рискуют лишиться колоссальных денег и начать поиски более изощренных методов заработка.

Напомним, что Google тоже внедрили радикальную идею и поменяли дизайн Chrome впервые за 10 лет. А ранее разработчики Firefox просили помощи у пользователей.