На музыке к абсурдным видео в TikTok уже можно зарабатывать

Компания скоро может стать стриминговой платформой и ввести платное прослушивание музыки

Популярная соцсеть TikTok, которую все никак не могут поделить Китай и США, платит певцам за использование их треков в видео других пользователей. Данные о точных суммах пока что не раскрываются. Эксперты считают, что компания скоро может стать стриминговой платформой и ввести платное прослушивание музыки. Об этом сообщает Forbes.

Чтобы начать зарабатывать на музыке в TikTok, артист или его представители должны сотрудничать с агрегаторами музыки, которые размещают треки на платформах (например, в Spotify). Агрегаторы получают деньги, перечисляют лейблу, а лейбл – артисту. Комиссия посредников может составлять до 30%.

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Эту информацию уже подтвердил ряд музыкальных лейблов и артистов, они уже получили первые выплаты. Кроме этого, сообщается, что монетизация музыки в TikTok началась во втором квартале 2020 года.

Напомним, ранее суд в США приказал администрации президента Трампа либо отложить запрет на скачивание TikTok в американских онлайн-магазинах, либо подать юридические документы в подтверждение этого шага.

Кроме этого, глава TikTok уволился из-за судов с администрацией Трампа.

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