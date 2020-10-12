Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На музыке к абсурдным видео в TikTok уже можно зарабатывать

Сегодня, 12:54

Компания скоро может стать стриминговой платформой и ввести платное прослушивание музыки

Популярная соцсеть TikTok, которую все никак не могут поделить Китай и США, платит певцам за использование их треков в видео других пользователей. Данные о точных суммах пока что не раскрываются. Эксперты считают, что компания скоро может стать стриминговой платформой и ввести платное прослушивание музыки. Об этом сообщает Forbes.

Чтобы начать зарабатывать на музыке в TikTok, артист или его представители должны сотрудничать с агрегаторами музыки, которые размещают треки на платформах (например, в Spotify). Агрегаторы получают деньги, перечисляют лейблу, а лейбл – артисту. Комиссия посредников может составлять до 30%.

Читайте также:
TikTok шпионит за пользователями в пользу Китая

Эту информацию уже подтвердил ряд музыкальных лейблов и артистов, они уже получили первые выплаты. Кроме этого, сообщается, что монетизация музыки в TikTok началась во втором квартале 2020 года.

Напомним, ранее суд в США приказал администрации президента Трампа либо отложить запрет на скачивание TikTok в американских онлайн-магазинах, либо подать юридические документы в подтверждение этого шага.

Кроме этого, глава TikTok уволился из-за судов с администрацией Трампа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пакистан запретил TikTok из-за "аморального" контента Еще одна страна заблокировала TikTok: чем провинилась соцсеть Война за TikTok. Почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео Американский суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok
музыка монетизация TikTok
Реклама

Новости партнеров

Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр

Популярные статьи

Сегодня, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

Вчера, 22:01Шоу-бизнес

Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

Вчера, 07:43Events

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Вчера, 05:05Events

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

10 октябряШоу-бизнес

Правила жизни Павла Дурова: миллиардер советует много спать, не есть мясо и жить одному

10 октябряАфиша

День рождения Нины Матвиенко: лучшие дуэты украинской певицы

10 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

10 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

9 октябряШоу-бизнес

Главное за неделю: уход Жванецкого со сцены и скандал с концертами Поляковой и Билык

9 октябряШоу-бизнес

Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру

9 октябряШоу-бизнес

Найдено потенциальное орудие убийства Валентины Легкоступовой (фото)

9 октябряFun

"Нашел пять конвертов с деньгами": мужчина купил напичканный чужими заначками дом

9 октябряАктуально

Сезон восстановления: как вернуть волосы к жизни после теплого сезона

Новости партнеров

Рецепт баклажанів "По-особливому"
Рецепт баклажанів "По-особливому"
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Взгляд Базанова на футболе приковала дочь главного судьи в АБФФ
Взгляд Базанова на футболе приковала дочь главного судьи в АБФФ
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
В сеть слили пьяное развлечение Ани Лорак
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять