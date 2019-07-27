На Android выпустили игру Doom: где скачать

В честь 25-летия великой видеоигры на смартфоны были портированы оригинальные игры Doom и Doom 2

Игра уже доступна в Google Play Фото: GamesRadar

Игра Doom является самым популярным шутером за историю видеоигр. В честь 25-летия великой видеоигры от Джона Кармака, компания Bethesda портировала оригинальные игры Doom и Doom 2 на Android-смартфоны. Обе игры можно скачать в Google Play по цене 129,99 гривен каждая. При этом никаких лутбоксов, рекламы или внутриигровых покупок не предусмотрено.

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В честь выхода были представлены официальные трейлеры с демонстрацией игрового процесса. Как видно по ролику — это классический шутер от первого лица, который не претерпел каких-либо значительных изменений, не считая адаптации управления для сенсорных экранов. Игра содержит все дополнительные эпизоды, включая Thy Flesh Consumed.

DOOM и DOOM 2 перенесли на Android Фото: Сегодня

Как в случае с предыдущей частью, Doom 2 содержит все дополнительные эпизоды в честь 25-летия. Это означает, что вас ожидает 20 дополнительных уровней, созданных сообществом. Помимо этого, присутствует многопользовательский режим на 4 игроков, а также кооператив, для тех, кто захочет пройти игру вместе с друзьями.

Довольно много времени потребовалось Bethesda для выпуска портов первых двух частей культового шутера на Android. Первый Doom вышел на iOS в 2009 году и получил сегодня обновления, которое добавило в игру дополнительные эпизоды. Нет времени разглагольствовать, хватаем шотган и идём уничтожать толпы демонов.

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