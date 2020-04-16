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На ближайшей планете может быть жизнь: что известно о Меркурии

Ученые высказали абсурдную гипотезу о существовании жизни на Меркурии и объяснили, как такое возможно

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:05

Ученые из Института планетарной науки высказали гипотезу о том, что ближайшая к Солнцу планета Меркурий вполне может быть пригодна для образования на ней жизни. Предположение исследователей кажется абсурдным, ведь на планете очень тонкая атмосфера, а перепады температуры настолько резкие, что жизнь в привычном нам понимании там существовать просто не в состоянии. На чем же основываются доводы ученых?

Специалисты считают, что несмотря на экстремальные условия, Меркурий все же богат энергетическими запасами и на ней все необходимое для появления микроорганизмов. В тонкой атмосфере планеты имеются три самых главных компонента для возникновения жизни — вода, кислород и метан, утверждает futurism.com.

Меркурий – самое неблагоприятное место для жизни
Меркурий – самое неблагоприятное место для жизни
Фото: Popular Science

Поверхность Меркурия, покрытая трещинами, может свидетельствовать о наличии на планете летучих веществ (например, жидкость, превращающаяся в газ). Так, если на планете действительно однажды будут обнаружены такие вещества, утверждение ученых из Института планетарной науки о наличии жизни на Меркурии может оказаться вполне правдоподобным. Летучие вещества, такие как вода, могут обеспечить благоприятную среду для жизни под поверхностью планеты даже при наличии высоких температур снаружи. Вода же может защитить местную жизнь и от мощнейшей солнечной радиации.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядит кладбище космических кораблей:

Однако, даже несмотря на позитивно настроенные взгляды ученых, одной из главных проблем для жизни на ближайшей к Солнцу планете может стать крайне низкое атмосферное давление, из-за которого Меркурий славится не только своими резкими перепадами температур от -200 до +430 градусов, но и плохой защитой от солнечного ветра — потока заряженных частиц, разрушающих поверхностный слой этого неприветливого для земных организмов мира.

Хотя все выдвинутые в отношении Меркурия гипотезы в настоящее время остаются всего лишь неподтвержденными теориями, шанс на то, что в недрах выжженой планеты может скрываться простейшая жизнь, все же имеется.

Ранее segodnya.ua сообщали, как ученые разгадали тайну загадочного астероида-пришельца Оумуамуа. Также ранее астрономы обнаружили мощнейший взрыв во Вселенной.

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Источник: Hi-News
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