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На границе галактики обнаружили физически "невозможную" звезду

Необычная звезда поможет пролить свет на главную загадку Вселенной – тайну ее рождения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:38
У звезды не оказалось углеродного следа
У звезды не оказалось углеродного следа
Фото: Pixabay

Ученые из Кембриджского университета обнаружили древнюю звезду внутри гало нашей галактики Млечный Путь. На первый взгляд звезда J0023+0307 ничем не примечательна. Однако изучив объект более пристально, группа астрономов выяснила шокирующие свойства звезды – у нее не оказалось углеродного следа. Исследование ученых опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Это настолько необычно, что ученые, которые ее исследовали заявили, что подобное светило попросту не должно существовать. Объект J0023+0307 сформировался в первые 300 миллионов лет после Большого взрыва – сразу после того, как начало умирать самое первое поколение звезд. И вот тут начинаются странности.

Художественное представление необычной звезды J0023+0307
Художественное представление необычной звезды J0023+0307
Фото: phys.org

"У этой древней звезды не только полностью отсутствует углерод, но и высокое содержание лития. И вполне возможно, что этот литий имеет отношение к первичному литию, который образовался после Большого взрыва", — комментирует астроном Дэвид Агуадо из Кембриджского университета.

Когда около 13,8 миллиардов лет назад Вселенная только сформировалась, естественным путем образовались только самые легкие элементы. Среди них водород и гелий, а также очень небольшое количество лития и бериллия. Процесс, в результате которого эти элементы образовались из первичного моря нейтронов, протонов, электронов, позитронов, фотонов и нейтрино, называется "нуклеосинтезом Большого взрыва".

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Тяжелые элементы в свою очередь появились позже, сформовавшись внутри первых звезд под воздействием колоссального давления и температуры. Когда первое поколение звезд стало погибать, эти элементы были выброшены во внешний космос и захвачены скоплениями новых молодых звезд. Именно этот факт позволяет астрономам довольно точно определять возраст той или иной звезды.

Например, если в звезде не содержится большого количества тяжелых элементов (звезд с низким содержанием металлов или EMP), то является ярким признаком того, что светило сформировалось еще в те времена, когда во Вселенной попросту не было этих веществ. Исследование J0023 + 0307 показало, что в ней содержится железа в тысячу раз меньше, чем у нашего Солнца, что делает ее одной из звезд с самым низким содержанием железа среди известных светил. Несмотря на это обстоятельство, лития в ней содержится примерно же столько, сколько содержится у прочих родственных звезд. И это очень необычно.

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В обычных звездах, где необходимая для синтеза водорода температура в ядре достигает 2,5 млн градусов, литий попросту разрушается. Наблюдались случаи, когда у более крупных звезд некоторый запас лития сохранялся внутри более холодных, внешних слоях атмосферы светила. Но в мелких, горячих звездах, литий никогда ранее не встречался.

Исследователи выдвигают предположение, что температура древних звезд с низким содержанием металлов ниже, чем у более молодых. Вполне возможно, что J0023+0307 содержит литий, который образовался еще в процессе нуклеосинтеза Большого взрыва. Если это предположение верно, то будущие исследования в этом направлении позволят пролить свет на главную загадку Вселенной – тайну ее появления.

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Напомним, что ранее взорвалась ближайшая к Солнцу звезда. Также ученые увидели в глубоком космосе фантастическое зрелище - взрыв звезды "вживую"

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Источник: Hi-News
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