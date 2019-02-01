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На границе Солнечной системы найден артефакт из "мира мертвых"

Астероид обладает диаметром всего 1,3 километра, но он оказался старее Солнечной системы

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:22
Найденный астероид является уникальным космическим артефактом Фото: naked-science.ru
Найденный астероид является уникальным космическим артефактом
Фото: naked-science.ru

Японские астрономы обнаружили необычный объект на расстоянии 30 астрономических единиц от Земли в поясе Койпера. Уникальная космическая находка был найден при помощи двух 11-дюймовых телескопов, установленных на крыше школы на юге Японии.

Астероид 2004 EW95 "видел" рождение нашей Солнечной системы

Особенность крохотного астероида под названием 2004 EW95, размером в 1,3 километра в том, что он является уникальным космическим артефактом, который образовался до рождения Солнечной системы и нашего Солнца – его возраст составляет 4,6 миллиарда лет. Грубо говоря, объект побывал в "мире мертвых", сформировавшись из остатков взорвавшейся звезды за несколько миллионов лет до начала формирования Солнца.  

После рождения Солнечной системы, астероид был притянут гравитацией нашего светила и оставался на окраине миллиарды лет. Изучение подобных объектов поможет астрономам понять, как же сформировались все планеты, которые вращаются вокруг Солнца.

Очень большой телескоп / European Southern Observatory

"Это невероятная находка, — говорит руководитель команды астрономов Ко Аримацу. — Несмотря на скудное финансирование, мы смогли сделать открытие, которое не под силу более крупным проектам".

Астероид-убийца приближается к Земле:

Напомним, что ранее ученые смогли увидеть гибель Солнечной системы. А в январе на Луне впервые увидели падение метеорита

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Япония космос открытие астероид астрономы солнечная система
Источник: Naked-science
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