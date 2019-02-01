На границе Солнечной системы найден артефакт из "мира мертвых"
Астероид обладает диаметром всего 1,3 километра, но он оказался старее Солнечной системы
Японские астрономы обнаружили необычный объект на расстоянии 30 астрономических единиц от Земли в поясе Койпера. Уникальная космическая находка был найден при помощи двух 11-дюймовых телескопов, установленных на крыше школы на юге Японии.
Особенность крохотного астероида под названием 2004 EW95, размером в 1,3 километра в том, что он является уникальным космическим артефактом, который образовался до рождения Солнечной системы и нашего Солнца – его возраст составляет 4,6 миллиарда лет. Грубо говоря, объект побывал в "мире мертвых", сформировавшись из остатков взорвавшейся звезды за несколько миллионов лет до начала формирования Солнца.
После рождения Солнечной системы, астероид был притянут гравитацией нашего светила и оставался на окраине миллиарды лет. Изучение подобных объектов поможет астрономам понять, как же сформировались все планеты, которые вращаются вокруг Солнца.
"Это невероятная находка, — говорит руководитель команды астрономов Ко Аримацу. — Несмотря на скудное финансирование, мы смогли сделать открытие, которое не под силу более крупным проектам".
Астероид-убийца приближается к Земле:
Напомним, что ранее ученые смогли увидеть гибель Солнечной системы. А в январе на Луне впервые увидели падение метеорита.
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