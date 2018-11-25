Смерть Android: Google готовит замену

Google тестирует преемника Android на смартфонах от Huawei – Fuchsia OS

Fuchsia OS появится на смартфонах после смерти Android. Фото: Droid Life

Android доживает свои последние годы перед тем – Google вскоре откажется от него в угоду новой мобильной операционной системы под кодовым названием Fuchsia OS. На днях стало известно, что Huawei предоставили Google смартфоны Honor Play, на которых проверяется работа преемника Android.

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Инженеры Huawei с 2017 года активно участвуют в разработке "Фуксии". Но лишь сейчас им удалось проверить новую операционную систему в работе. Fuchsia OS смогли запустить на смартфоне Honor Play, который работает на процессоре Kirin 970. Стоит отметить, что речь идет не о полноценной ОС, а лишь о ядре Fuchsia OS – Zircon.

Напомним, что Huawei отказывается от Android и тоже разрабатывает собственную мобильную операционную систему – Kirin OS. Также энтузиасты создали "убийцу" Android и iOS, который собрал в себе все доступные наработки и лишен многих проблем с безопасностью.