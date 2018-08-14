На компьютерах удалось запустить игры от PlayStation 3 (видео)

Свежая версия эмулятора RPCS3 сделала популярные игры PlayStation 3 доступными для игры на компьютере

Эмулятор PlayStation 3 стабильно запускает популярную игру Uncharted

Эмулятор игровой приставки PlayStation 3 RPCS3 совершил огромный скачок в улучшении. Свежая версия сделала популярные игры на этой игровой приставке доступными для игры на компьютере под управлением Windows 10.

Альфа версия (0.0.5-7163), вышедшая на днях, получила ряд значительны улучшений кода, повысила производительность во многих играх и улучшила графику. Теперь в недоступные ранее на компьютерах игры Uncharted: Drake's Fortune, Red Dead Redemption, God of War 3 и Midnight Club: Los Angeles смогли запустить в играбельном виде.

Эмулятор RPCS3 уже позволяет запускать 965 игр из 2959 RPCS3

Благодаря улучшениям все эти игры работают при стабильных 28-30 кадрах на секунду вместо неиграбельных 10-15 кадров на секунду в прошлой версии эмулятора.

Проект RPCS3 еще далек до идеала – работающих игр на нем около 900 из 2959 вышедших на приставке видеоигр, однако пройти эксклюзивные проекты, ранее недоступные на компьютерах, уже возможно. Правда, для стабильной работы эмулятора нужен мощный компьютер, который стоит в 5-10 раз дороже PlayStation 3.

Напомним, что ранее Sony потрясла мир новым мировым рекордом, а также раздает бесплатно самую провальную игру года.