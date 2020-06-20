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На краю Солнечной системы увидели ошеломительное зрелище: фото

Сегодня, 09:25

Космический аппарат по исследованию Плутона New Horizons показал звездное небо вдалеке от Земли – оно другое

Космический аппарат NASA New Horizons ("Новые горизонты") сейчас находится на краю Солнечной системы после завершения своей миссии по сближению с Плутоном. Сейчас он настолько отдалился от Земли, что его звездное небо значительно отличается от того, что видим мы. Недавно ученые провели эксперимент, чтобы узнать, что видит аппарат, и были ошеломлены весомой разницей.

"Аппарат "Новые горизонты" смотрит на совершенно другое небо. И это позволило нам сделать то, чего никогда не удавалось сделать раньше, – увидеть ближайшие звезды, смещенные на небе относительно тех позиций, на которых мы видим их на Земле", – заявил главный исследователь миссии "Новые горизонты" Алан Стерн из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Смотрите также в сюжете о том, как NASA показало новые видео пролета над Плутоном и Хароном:

"Новые горизонты" сделал снимки 22 и 23 апреля, когда зонд находился на расстоянии более 6,9 миллиарда километров от Земли. Чтобы вы смогли оценить масштаб расстояний, то сигнал от аппарата был получен лишь спустя 6,5 часа. А "Вояджеры" сейчас находятся на расстоянии вдвое дальше, но отключены, чтобы экономить заряд.

Аппарат New Horizons у астероида Аррокот (Ультима Туле)
Аппарат New Horizons у астероида Аррокот (Ультима Туле)
Фото: ITC

New Horizons сфотографировали самые близкие к нам звезды – Проксиму Центавра и Вольфа 359. Затем фотографии сравнили с полученными изображениями от двух телескопов на Земле: одним в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии и другим в Обсерватории Леммона в Аризоне. Выяснился удивительный, но ожидаемый для астрономов факт, – на фотографиях, полученных зондом, они находятся в ином положении относительно других звезд, чем на снимках, сделанных с Земли. Положения и Проксимы Центавра, и Вольфа 359 ощутимо смещаются, если наложить полученные фотографии друг на друга, демонстрируя так называемый эффект параллакса.

Проксима Центавра, вид с Земли и зонда New Horizons

"На этих фотографиях видны звезды Проксима Центавра и Вольф 359. Но расстояние, на котором были сделаны фотографии для астростереоскопии – это рекорд за все 180 лет получения таких изображений!" – прокомментировал руководитель проекта "Новые горизонты" Джон Спенсер.

Звезда Вольф 359, вид с Земли и зонда New Horizons

Безусловно, космический аппарат все еще бесконечно далек от любой из этих звезд. К примеру, расстояние между ближайшей к нам звездой Проксимой Центавра и Солнцем составляет 4,2 светового года. Вольф 359 несколько дальше – 7,9 светового года. Сколько же пролетел зонд? Всего 0,007 светового года.

Напомним, что ранее NASA показало Землю с расстояния в 6 миллиардов километров. Также ранее космический охотник пытался поймать комету за хвост.

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наука звезды телескоп астрономия небо солнечная система плутон New Horizons
Источник: iguides.ru
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