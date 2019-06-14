На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото
NASA уже планирует отправить астронавтов, чтобы проверить загадочную область
Под южным полюсом Луны ученые обнаружили таинственную гравитационную аномалию, которую вызывает огромный металлический объект в ее недрах. Это не лунная Атлантида или инопланетный корабль, а скорее что-то более рационально объяснимое, уверяют исследователи. По мнению ученых, под толщей грунта спутника скрыт колоссальных размеров кратер от древнего падения огромного астероида – крупнейшего в Солнечной системе, сообщает CNET.
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"Представьте себе груду металла в 5 раз больше, чем крупнейший остров Гавайского архипелага, и закапываете ее под землей. Примерно такого размера массу мы зафиксировали на Луне", – прокомментировал доцент кафедры планетарной геофизики в Университете Бэйлора Питер Б. Джеймс.
Команда исследователей во главе с Джеймсом проанализировала гравитационные данные Луны во время миссии NASA GRAIL и сопоставила их с лунной топографией разведывательного орбитального аппарата. В результате был открыт Айткенский бассейн на глубине сотен миль под Южным полюсом спутника Земли.
Бассейн у основания Луны представляет собой овальный кратер глубиной 160 километров и шириной до 2000 километров. Почему раньше не замечали этого раньше, потому что он находится на противоположной стороне Луны. Кратеру, как полагают ученые, около 4 миллиарда лет – это сопоставимо с возрастом Земли.
"Одно из объяснений этой дополнительной массы, вызывающей гравитационную аномалию, заключается в том, что металл из астероида, который образовал этот кратер, все еще находится в мантии Луны. ", – говорит Джеймс
Другое возможное объяснение состоит в том, что Айткенский бассейн может быть являть собой затвердевший древний океан.
NASA уже спешит скорее разведать эту местность, чтобы раскрыть тайну кратера, поэтому уже готовит пилотируемую миссию на Луну в 2024 году. По мнению ученых, которые основываются на наблюдениях с орбиты, Южный полюс содержит лед и быть богат другими полезными ресурсами. Если их там обнаружат, это может послужить поводом для постройки первой колонии на Луне к концу 2030 года.
Напомним, что ранее на Луне нашли следы древней жизни. А недавно на Луне обнаружили следы падения космического корабля.
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