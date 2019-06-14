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На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

NASA уже планирует отправить астронавтов, чтобы проверить загадочную область

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:33
Под толщей грунта Луны скрыто нечто колоссальных размеров
Под толщей грунта Луны скрыто нечто колоссальных размеров
Фото: Unsplash

Под южным полюсом Луны ученые обнаружили таинственную гравитационную аномалию, которую вызывает огромный металлический объект в ее недрах. Это не лунная Атлантида или инопланетный корабль, а скорее что-то более рационально объяснимое, уверяют исследователи. По мнению ученых, под толщей грунта спутника скрыт колоссальных размеров кратер от древнего падения огромного астероида – крупнейшего в Солнечной системе, сообщает CNET.

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"Представьте себе груду металла в 5 раз больше, чем крупнейший остров Гавайского архипелага, и закапываете ее под землей. Примерно такого размера массу мы зафиксировали на Луне", – прокомментировал доцент кафедры планетарной геофизики в Университете Бэйлора Питер Б. Джеймс.

Айткенский бассейн (выделен фиолетовым цветом) представляет собой гигантский кратер от древнего падения метеорита
Айткенский бассейн (выделен фиолетовым цветом) представляет собой гигантский кратер от древнего падения метеорита
Фото: CNET

Команда исследователей во главе с Джеймсом проанализировала гравитационные данные Луны во время миссии NASA GRAIL и сопоставила их с лунной топографией разведывательного орбитального аппарата. В результате был открыт Айткенский бассейн на глубине сотен миль под Южным полюсом спутника Земли.

Бассейн у основания Луны представляет собой овальный кратер глубиной 160 километров и шириной до 2000 километров. Почему раньше не замечали этого раньше, потому что он находится на противоположной стороне Луны. Кратеру, как полагают ученые, около 4 миллиарда лет – это сопоставимо с возрастом Земли.

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"Одно из объяснений этой дополнительной массы, вызывающей гравитационную аномалию, заключается в том, что металл из астероида, который образовал этот кратер, все еще находится в мантии Луны. ", – говорит Джеймс

Другое возможное объяснение состоит в том, что Айткенский бассейн может быть являть собой затвердевший древний океан.

К 2024 году на Луну отправится следующая пилотируемая миссия для постройки колонии
К 2024 году на Луну отправится следующая пилотируемая миссия для постройки колонии
Фото: Gametech

NASA уже спешит скорее разведать эту местность, чтобы раскрыть тайну кратера, поэтому уже готовит пилотируемую миссию на Луну в 2024 году. По мнению ученых, которые основываются на наблюдениях с орбиты, Южный полюс содержит лед и быть богат другими полезными ресурсами. Если их там обнаружат, это может послужить поводом для постройки первой колонии на Луне к концу 2030 года.

Напомним, что ранее на Луне нашли следы древней жизни. А недавно на Луне обнаружили следы падения космического корабля.

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NASA космос Луна астероид кратер аномалия солнечная система
Источник: CNET
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