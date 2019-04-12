На Луне разбился космический корабль

Израильский космический корабль Beresheet разбился о поверхность Луны

Скорость снижения превысила допустимую из-за отключения главного двигателя Фото: Wired

Космический аппарат Beresheet, разработанный частной израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при заходе на посадку на поверхность Луны. Во время прилунения в районе Моря Спокойствия у аппарата случилось несколько технических неполадок, которые исправить не удалось, и космический корабль разбился о поверхность естественного спутника Земли. Об этом сообщается на Twitter странице Israel To The Moon.

"К сожалению, мы не смогли посадить аппарат", — отметил сотрудник центра управления.

Подготовка к процедуре посадки проходила в штатном режиме – запустились основной и вспомогательные двигатели, был произведен ряд маневров во время спуска с орбиты. Аппарат даже прислал селфи с высоты 22 километра над поверхностью. Казалось, миссия вскоре успешно завершится.

Лунный аппарат Beresheet разбился во время попытки прилуниться Фото: NASA

Но вскоре начались проблемы. Сначала центр управления миссией потерял данные телеметрии с аппарата. После возобновления связи выяснилось, что главный двигатель отключился, а ведь именно он отвечал за торможение при спуске. После нескольких попыток его удалось перезапустить, но было слишком поздно – скорость снижения превысила допустимую и аппарат разбился о поверхность Луны.

После неудачной посадки космического аппарата Beresheet премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна через несколько лет все равно посадит космический аппарат на Луну.

Отправка израильского космического аппарата Beresheet к Луне состоялась 47 дней назад. За это время он преодолел расстояние в 6,5 миллионов километров. 4 апреля модуль вышел на лунную орбиту, а 11 апреля – разбился.

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