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На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

Астрофизики нашли способ колонизировать другие планеты, сравнив их с экстремальными условиями на Земле

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:31

Ученые давно ищут пригодное для человечества место во Вселенной на случай, если в будущем нужно будет провести переселение для спасения нашего вида. На первый взгляд подобных мест пока не найдено, лишь косвенные признаки наличия воды на некоторых планетах, спутниках и экзопланетах. Однако более-менее комфортное место для колонизации находится почти рядом, в каких-то 55 миллионах километров – это планета Марс.

Безусловно, Марс – не самая дружелюбная для жизни планета. Тончайшая атмосфера, состоящая на 95% из углекислого газа, очень низкое давление (меньше в 160 раз), высокие перепады температур и периодические очень сильные ураганы, сковывающие всю планету огромным пылевым облаком. Но все же способ выжить там есть, утверждают ученые. Но самая большая проблема Марса – сильнейшая космическая радиация, пронзающая поверхность планеты. Также она создает опасность даже при межпланетных перелетах. Ряд научных исследований доказал, что длительное пребывание в космосе оказывает разрушительное влияние на мозг.

Марс может стать домом для человечества в будущем
Марс может стать домом для человечества в будущем
Фото: Naked-science

Выходит, если полет до Красной планеты займет около 7 месяцев, то на Марс могут высадиться люди с сильнейшим повреждением мозга и, скорее всего, даже не поймут, где находятся, если вообще останутся живы. И все же, мы создали технологии, с помощью которых можно отправиться на орбиту Земли и даже на ее спутник Луну. В теории, мы близки к межпланетным перелетам. Более того, правительства многих стран планируют отправить человека на Марс.

Смотрите также в сюжете о том, как в будущем будет проходить первый полет на Марс:

Допустим, человек все же высадится на Марсе, где же на нем комфортная среда для обитания, если его поверхность безжизненная? Исследователи полагают, что выжить в суровой марсианской среде можно глубоко под марсианской землей. Недавно ученые получили доказательства того, что Марс – сейсмически активная планета, там существует сеть больших подземных туннелей, которые образовались в результате тысячелетней вулканической активности. Эти туннели или, как их называют, лавовые трубки, остались после того, как быстротекущая лава прожгла марсианскую почву.

По мнению астрофизика Антонио Париса и его команды, которая занималась исследованием и оценкой безопасности марсианских лавовых труб, укрытие будущих колонистов в глубоких подземных туннелях может значительно уменьшить воздействие опасной космической радиации. Более того, исследователи убеждены, что лучшим местом для посадки является "греческая равнина" Эллада Планития.

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Дело в том, что на эту часть Марса попадает меньше космической и солнечной радиации, чем на большую часть остальной поверхности планеты. Как утверждает сам Антонио Парис, укрытие астронавтов в глубоких лавовых трубках может уменьшить ее воздействие еще больше, тем самым обеспечив колонистам выживание. Но как измеряют уровень радиации в лавовых трубках на Марсе?

Тут-то нам пригодятся знания о лавовых трубках на Земле – измерив их внешние и внутренние уровни излучения Парис получил общее представление о том, способна ли структура лавовых трубок уменьшить воздействие космического излучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Washington Academy of Sciences.

"Лавовые трубки могут помочь в изучении марсианской геологии и геоморфологии, а также потенциально помогут обнаружить любые свидетельства развития микробной жизни на ранних этапах естественной истории Марса", — пишет Парис в своем Twitter.

В итоге, лавовые трубки вполне могут стать нашим новым домом на другой планете. Согласитесь, перспектива звучит так себе. Но учитывая тот факт, что другого варианта у нас может и не быть – жизнь в лавовых трубках – это далеко не самое плохое, что ждет человека на других планетах.

Напомним, что ранее под поверхностью Марса нашли "сокровище". Также ранее ученые были озадачены ростом объема кислорода на Марсе.

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Источник: Hi-News
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