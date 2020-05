На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

Астрофизики нашли способ колонизировать другие планеты, сравнив их с экстремальными условиями на Земле

Ученые давно ищут пригодное для человечества место во Вселенной на случай, если в будущем нужно будет провести переселение для спасения нашего вида. На первый взгляд подобных мест пока не найдено, лишь косвенные признаки наличия воды на некоторых планетах, спутниках и экзопланетах. Однако более-менее комфортное место для колонизации находится почти рядом, в каких-то 55 миллионах километров – это планета Марс.

Безусловно, Марс – не самая дружелюбная для жизни планета. Тончайшая атмосфера, состоящая на 95% из углекислого газа, очень низкое давление (меньше в 160 раз), высокие перепады температур и периодические очень сильные ураганы, сковывающие всю планету огромным пылевым облаком. Но все же способ выжить там есть, утверждают ученые. Но самая большая проблема Марса – сильнейшая космическая радиация, пронзающая поверхность планеты. Также она создает опасность даже при межпланетных перелетах. Ряд научных исследований доказал, что длительное пребывание в космосе оказывает разрушительное влияние на мозг.

Марс может стать домом для человечества в будущем Фото: Naked-science

Выходит, если полет до Красной планеты займет около 7 месяцев, то на Марс могут высадиться люди с сильнейшим повреждением мозга и, скорее всего, даже не поймут, где находятся, если вообще останутся живы. И все же, мы создали технологии, с помощью которых можно отправиться на орбиту Земли и даже на ее спутник Луну. В теории, мы близки к межпланетным перелетам. Более того, правительства многих стран планируют отправить человека на Марс.

Допустим, человек все же высадится на Марсе, где же на нем комфортная среда для обитания, если его поверхность безжизненная? Исследователи полагают, что выжить в суровой марсианской среде можно глубоко под марсианской землей. Недавно ученые получили доказательства того, что Марс – сейсмически активная планета, там существует сеть больших подземных туннелей, которые образовались в результате тысячелетней вулканической активности. Эти туннели или, как их называют, лавовые трубки, остались после того, как быстротекущая лава прожгла марсианскую почву.

По мнению астрофизика Антонио Париса и его команды, которая занималась исследованием и оценкой безопасности марсианских лавовых труб, укрытие будущих колонистов в глубоких подземных туннелях может значительно уменьшить воздействие опасной космической радиации. Более того, исследователи убеждены, что лучшим местом для посадки является "греческая равнина" Эллада Планития.

Дело в том, что на эту часть Марса попадает меньше космической и солнечной радиации, чем на большую часть остальной поверхности планеты. Как утверждает сам Антонио Парис, укрытие астронавтов в глубоких лавовых трубках может уменьшить ее воздействие еще больше, тем самым обеспечив колонистам выживание. Но как измеряют уровень радиации в лавовых трубках на Марсе?

Тут-то нам пригодятся знания о лавовых трубках на Земле – измерив их внешние и внутренние уровни излучения Парис получил общее представление о том, способна ли структура лавовых трубок уменьшить воздействие космического излучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Washington Academy of Sciences.

"Лавовые трубки могут помочь в изучении марсианской геологии и геоморфологии, а также потенциально помогут обнаружить любые свидетельства развития микробной жизни на ранних этапах естественной истории Марса", — пишет Парис в своем Twitter.

В итоге, лавовые трубки вполне могут стать нашим новым домом на другой планете. Согласитесь, перспектива звучит так себе. Но учитывая тот факт, что другого варианта у нас может и не быть – жизнь в лавовых трубках – это далеко не самое плохое, что ждет человека на других планетах.

