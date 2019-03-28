На Марсе нашли таинственные грибы: фото

На снимках марсохода Curiosity четко видны окаменелые грибы

На Марсе вероятно росли грибы Фото: esoreiter.ru

Международная группа ученых-исследователей в опубликованной монографии под названием "Доказательства жизни на Марсе" собрала достаточное количество аргументов в пользу этой гипотезы. Одним из свежих фактов они приводят фотографии, сделанные на Марсе аппаратом Curiosity. Авторы исследования утверждают: на Марсе есть не только бактерии, но и гораздо более сложные формы жизни, такие как грибы, лишайники и водоросли.

Окаменевшие грибы на Марсе, по мнению исследователей Фото: NASA

На снимках ученые нашли следы грибков, растущих на роверах Curiosity и Opportunity, а также следы биологической коррозии на одном из блоков Opportunity. Ученые уверены: подземных запасов влаги на Красной планете достаточно для существования подобных форм жизни, а что касается солнечной радиации — многим видам грибов и лишайников она нипочем.

Ученые признают, что вряд ли грибы на Марсе могут "расти". Скорее многие из обнаруженных наростов являются окаменелостями древних форм жизни.

Вероятный претендент на окаменевший гриб на Марсе, Фото: NASA

Оппоненты этой версии считают, что странные структуры, которые сфотографировал ровер — всего лишь гематиты, причудливые структуры, сформированные кристаллами красного железняка. Этой позиции официально придерживаются даже в NASA.

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Напомним, что ранее на Нептуне увидели рождение гигантского шторма, одного из самых крупных в Солнечной системе. Также ученые из NASA получили "посмертное" послание с Марса.

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